Ngày 26/10, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật giải phóng sẹo co rút cho bé trai 9 tuổi, giúp chân trái của em duỗi được sau thời gian phải bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển.

Bệnh nhi là em T.M.K. (9 tuổi, sống tại Khánh Hòa), bị bỏng lửa vào tháng 3/2024. Bé được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với các tổn thương ở ngực, đùi phải, đùi, đầu gối và cẳng chân trái.

Sau khi xuất viện, bé được gia đình chăm sóc tại nhà cho đến khi vết bỏng lành. Tuy nhiên, vùng phía sau đầu gối trái của bé hình thành sẹo co rút, kéo cẳng chân dính sát vào đùi, khiến chân bị gập và không thể duỗi.

Đầu gối bị kéo gập hoàn toàn khiến bé phải dùng tay bò hoặc nhảy cò cò để di chuyển. Khó khăn trong sinh hoạt cũng khiến em tự ti khi đến trường, giao tiếp với bạn bè.

Chân trái của bệnh nhi được nẹp bột cố định sau phẫu thuật giải phóng sẹo co rút do bỏng

Ngày 20/9, trong đợt hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM do BSCKII Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện, làm trưởng đoàn đã khám, hội chẩn cho bệnh nhi.

Đánh giá đây là trường hợp khó, ê kíp quyết định phẫu thuật giải phóng sẹo co rút, hướng đến giúp bé đứng lên và đi lại.

Ca mổ do TS.BSCKII Nguyễn Ngọc Thạch, chuyên gia vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thực hiện.

Các bác sĩ cắt bỏ phần sẹo khiến chân trái bị kéo gập để bé có thể duỗi chân. Sau đó, ê-kíp chuyển một phần da bên cạnh sang che phủ vùng vừa cắt sẹo, đồng thời ghép thêm da. Các thao tác được thực hiện cẩn thận để tránh làm tổn thương mạch máu và dây thần kinh phía sau đầu gối. Sau mổ, chân trái của bé được nẹp bột cố định ở tư thế duỗi.

BSCKII Lê Minh Hoan, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết sau một tháng phẫu thuật, da ghép và vạt da đã sống hoàn toàn, chân bé duỗi được khoảng 150 độ.

Trong đợt công tác này, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã khám khoảng 100 bệnh nhân, phẫu thuật cho 10 trường hợp khó. Các ca bệnh gồm gãy xương phức tạp, các trường hợp cần thực hiện vạt da vi phẫu, chuyển gân trong liệt thần kinh mác chung và bệnh lý chỉnh hình nhi. Đây là hoạt động hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa hai bệnh viện.