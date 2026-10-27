Lâm Y Thần tiết lộ một thay đổi bất ngờ sau sinh con: Tình trạng khiến nhiều phụ nữ khổ sở bỗng biến mất

Từng đau bụng kinh dữ dội mỗi tháng, diễn viên Lâm Y Thần bất ngờ cho biết tình trạng này gần như biến mất sau khi sinh con. Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều người tò mò: Liệu sinh con có thực sự giúp phụ nữ thoát khỏi những ngày “đèn đỏ” khổ sở?

Trong một chương trình giải trí gần đây, diễn viên Châu Đông Vũ chia sẻ rằng mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô thường cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi khắp người. Khi hỏi Lâm Y Thần rằng cô có bị đau bụng kinh hay không, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân từng chịu những cơn đau rất nghiêm trọng, nhưng sau khi sinh con, tình trạng này gần như biến mất.

Trong một chương trình giải trí gần đây, diễn viên Châu Đông Vũ chia sẻ rằng mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô thường cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi khắp người.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là từ những phụ nữ từng phải trải qua cảm giác đau quặn bụng, đau lưng, buồn nôn hoặc mệt mỏi mỗi khi hành kinh.

Lâm Y Thần sinh con đầu lòng vào năm 2021 và đón con thứ hai vào tháng 6/2024. Trải nghiệm của cô khiến không ít người đặt câu hỏi liệu sinh nở có phải là “chìa khóa” giúp cải thiện tình trạng đau bụng kinh kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, câu trả lời còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây đau. Không phải cứ sinh con là tình trạng đau bụng kinh sẽ biến mất.

Vì sao có người hết đau bụng kinh sau khi sinh con?

Theo thông tin được báo chí Trung Quốc đăng tải, bác sĩ Triệu Hồng Lợi, chuyên gia y học cổ truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu (Trung Quốc), cho biết đau bụng kinh thường được chia thành hai nhóm chính: đau bụng kinh nguyên phát và đau bụng kinh thứ phát.

Đau bụng kinh nguyên phát là tình trạng đau trong kỳ kinh nhưng không phát hiện bệnh lý thực thể ở cơ quan sinh sản. Cơn đau thường xuất hiện từ những năm đầu sau khi có kinh nguyệt, liên quan đến sự co bóp của tử cung và tác động của prostaglandin - chất trung gian khiến tử cung co thắt mạnh hơn trong kỳ kinh.

Đau bụng kinh nguyên phát là tình trạng đau trong kỳ kinh nhưng không phát hiện bệnh lý thực thể ở cơ quan sinh sản.

Ở một số phụ nữ, tình trạng đau có thể thay đổi sau khi mang thai và sinh con. Theo lý giải của bác sĩ Triệu, quá trình sinh thường có thể làm cổ tử cung giãn rộng, từ đó giúp đường thoát kinh thuận lợi hơn ở một số trường hợp. Đây là một trong những cơ chế được đề cập khi giải thích hiện tượng đau bụng kinh giảm sau sinh.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cổ tử cung hẹp là nguyên nhân chủ yếu gây đau bụng kinh ở tất cả phụ nữ chưa sinh con. Trên thực tế, đau bụng kinh nguyên phát chủ yếu liên quan đến cơ chế co bóp tử cung và prostaglandin. Việc sinh con cũng không bảo đảm sẽ giúp cơn đau biến mất, bởi mức độ cải thiện khác nhau ở từng người.

Đau bụng kinh thứ phát lại có nguyên nhân khác. Tình trạng này thường liên quan đến các bệnh lý phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, bệnh tuyến cơ tử cung hoặc một số bất thường khác ở cơ quan sinh sản.

Với lạc nội mạc tử cung, mô tương tự niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài lòng tử cung, chẳng hạn ở buồng trứng hoặc các vị trí khác trong vùng chậu. Những tổn thương này có thể gây phản ứng viêm, hình thành mô sẹo và dẫn đến những cơn đau kéo dài, đặc biệt trong kỳ kinh.

Trong khi đó, bệnh tuyến cơ tử cung xảy ra khi mô tuyến tương tự niêm mạc tử cung phát triển trong lớp cơ tử cung, có thể khiến tử cung đau, kinh nguyệt nhiều hoặc kéo dài.

Với những trường hợp này, sinh con không phải phương pháp điều trị bảo đảm hiệu quả. Cơn đau có thể tiếp tục tồn tại, tái phát hoặc nặng hơn theo thời gian nếu bệnh lý nền không được kiểm soát.

Lâm Y Thần sinh con đầu lòng vào năm 2021 và đón con thứ hai vào tháng 6/2024. Trải nghiệm của cô khiến không ít người đặt câu hỏi liệu sinh nở có phải là “chìa khóa” giúp cải thiện tình trạng đau bụng kinh kéo dài nhiều năm.

Đau bụng kinh dữ dội, đừng chỉ cố chịu đựng

Không ít phụ nữ xem đau bụng kinh là chuyện bình thường, cố chịu đựng mỗi tháng hoặc chỉ tìm cách giảm đau tạm thời. Tuy nhiên, đau bụng kinh nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến công việc, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống; đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa.

Chị em nên đi khám nếu cơn đau ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng đau vùng chậu ngoài kỳ kinh, đau khi quan hệ tình dục, ra máu kinh quá nhiều hoặc có những thay đổi bất thường về chu kỳ.

Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, có thể bao gồm thuốc giảm đau, liệu pháp nội tiết hoặc các phương pháp khác tùy từng bệnh lý. Không nên mặc định rằng sinh con sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Chườm ấm, vận động nhẹ và ăn uống hợp lý có thể giúp giảm khó chịu

Bên cạnh việc thăm khám khi cần thiết, phụ nữ có thể áp dụng một số biện pháp hỗ trợ để cảm thấy dễ chịu hơn trong kỳ kinh.

Chườm ấm vùng bụng dưới là cách đơn giản có thể giúp giảm đau nhờ làm dịu tình trạng co thắt. Chị em có thể sử dụng túi chườm ấm với nhiệt độ vừa phải, tránh đặt trực tiếp vật quá nóng lên da.

Vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc các bài tập giãn cơ cũng có thể giúp cải thiện cảm giác khó chịu ở một số người. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, uống đủ nước và hạn chế những yếu tố khiến cơ thể mệt mỏi cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe trong kỳ kinh.

Theo quan niệm y học cổ truyền được bác sĩ Triệu đề cập, một số phụ nữ có thể trạng thiên về hàn được khuyên chú ý giữ ấm bụng dưới, bàn chân và tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc kiêng tuyệt đối đồ lạnh hoặc sử dụng các món ăn như trà gừng đường đỏ, canh thịt cừu nấu gừng để điều trị đau bụng kinh chưa có đủ bằng chứng khoa học mạnh. Những biện pháp này không thể thay thế việc tìm nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Điều quan trọng nhất là không xem nhẹ những cơn đau kéo dài hoặc ngày càng dữ dội. Câu chuyện của Lâm Y Thần cho thấy trải nghiệm đau bụng kinh có thể thay đổi sau khi sinh con, nhưng đó không phải kết quả mà mọi phụ nữ đều có thể kỳ vọng.

Nếu mỗi tháng đều phải vật lộn với những cơn đau khiến cuộc sống bị đảo lộn, chị em không cần âm thầm chịu đựng. Thăm khám phụ khoa và điều trị đúng nguyên nhân mới là cách chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình.