Nam thanh niên 23 tuổi khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì sốt xuất huyết

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nặng và tổn thương đa cơ quan. Dù được thở máy xâm nhập với nồng độ oxy 100%, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) của bệnh nhân chỉ đạt khoảng 80%.



Trước tình trạng oxy máu không cải thiện, các bác sĩ đã quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO kết hợp lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ trao đổi khí và chức năng các cơ quan, duy trì sự sống cho người bệnh.

ThS.BS Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân L.T.S. trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền. Người bệnh khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm các triệu chứng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị bằng truyền dịch.

Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Bệnh nhân mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân hiện đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản và đang hồi phục, dự kiến xuất viện vào ngày 27/10 nếu sức khỏe tiếp tục ổn định (Ảnh: BVCC).

Khi nhập viện, bệnh nhân có nhịp tim nhanh 120-140 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Người bệnh tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi. Các xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm theo những bất thường về chức năng gan, thận và đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), đồng thời được theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

"Đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền. Tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong", BS. Phúc nhấn mạnh.

Trước tình trạng suy hô hấp không đáp ứng với thở máy thông thường, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quyết định triển khai VV-ECMO để hỗ trợ trao đổi khí. Bệnh nhân đồng thời được điều trị bằng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Quá trình điều trị tập trung hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, cân bằng dịch và hỗ trợ chức năng thận theo diễn biến lâm sàng. Các chỉ số huyết động, đông máu và chức năng các cơ quan được theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh phác đồ.

Sau quá trình hồi sức chuyên sâu, tình trạng oxy hóa máu và huyết động của bệnh nhân từng bước cải thiện. Người bệnh sau đó được rút ECMO và ống nội khí quản.

Từ trường hợp trên, BS. Phúc cảnh báo sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nặng ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh lý nền.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Phần lớn người mắc bệnh có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như thoát huyết tương, sốc, xuất huyết nặng và tổn thương các cơ quan.

Đáng lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát bệnh, đặc biệt vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt.

Trong giai đoạn này, tình trạng thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc có thể xuất hiện. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi.

BS. Phúc khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị sốt cao kéo dài, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng chảy máu. Việc bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo bệnh viện, hiện đơn vị đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Trường hợp nam thanh niên 23 tuổi phải can thiệp ECMO cho thấy bệnh có thể diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả ở người trẻ không có bệnh nền.

Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và điều trị kịp thời, người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt. Người dân cũng có thể tìm hiểu về vắc-xin phòng sốt xuất huyết, bảo đảm phù hợp với độ tuổi, chỉ định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành.