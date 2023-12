Bé trai lớp 6 bị lạc khi đạp xe trăm km đi thăm người thân trong đêm

Ngày 29/12, anh Nguyễn Anh Tài (cán bộ Công an xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, công an xã này đã liên hệ gia đình và gửi nhờ xe đưa một cháu bé bị lạc trở về với gia đình.

xã đến hỏi thăm và đưa cháu bé về trụ sở xã để chăm sóc.

Trước đó vào tối 28/12, một người dân sống trên quốc lộ 7 ở xã Lạng Khê (huyện Con Cuông) phát hiện một bé trai đạp xe vào xin nước uống. Thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi và lo lắng, người này hỏi thăm mới biết cháu đang trên đường đạp xe xuống thành phố Vinh (Nghệ An) để thăm người cô nhưng bị lạc đường .

Lo sợ cháu tiếp tục đi sẽ bị lạc và nguy hiểm, người dân đã gọi điện báo cho Công an xã Lạng Khê.

Nhận tin báo, Ban Công an xã Lạng Khê lập tức đến hỏi thăm và đưa cháu về trụ sở Công an xã để chăm sóc. Qua thăm hỏi được biết, bé trai có tên là Moong Mạnh Hùng (SN 2012, hiện đang học lớp 6, trú bản Đỉnh Sơn, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn , Nghệ An). Cháu bé đã đạp xe vượt quãng đường cả trăm km đi từ huyện Kỳ Sơn xuống huyện Con Cuông thì bị lạc.

Cháu bé đã đạp xe vượt quãng đường cả trăm km. May mắn được người dân và công an xã phát hiện, giúp đỡ.

“Cháu bé kể bố đi làm ở Trung Quốc, mẹ đi làm ở công ty, thường ngày ở nhà với ông bà. 5h sáng ngày 28/12, cháu đạp xe đi xuống thăm cô có nhà ở thành phố Vinh nhưng lại không thông báo cho cô giáo, không báo cho ông bà. Cháu bé đạp xe từ sáng sớm đến tối nên đói bụng và mệt mỏi. Công an xã sau đó đưa cháu bé về trụ sở, tắm rửa và cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi qua đêm”, anh Nguyễn Anh Tài chia sẻ và cho biết, cháu ổn định tâm lý và sức khỏe.

Được biết, sau khi biết địa chỉ của cháu, Công an xã Lạng Khê đã liên hệ về chính quyền địa phương để xác minh. Tuy nhiên do ở nhà chỉ có ông bà đau ốm nên không ai xuống đón cháu được. Gia đình sau đó đã nhờ công an xã giúp đỡ đưa cháu về nhà.

Trong sáng 29/12, Công an xã Lạng Khê đã đón xe gửi nhờ đưa cháu về lại gia đình ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An).