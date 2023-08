Bé trai 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành: Lãnh đạo phường thông tin

Chiều 25/8, trả lời VTC News, bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) cho biết, địa phương đã giao cho Công an phường lập hồ sơ, lấy lời khai bà L.T.D.T. (35 tuổi, ngụ quận 12) để làm rõ hành vi đánh đập bé trai 8 tuổi.

"Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đưa người có hành vi đánh đập cháu bé 8 tuổi về Công an phường An Phú Đông để điều tra, làm rõ. Về góc độ của phường, chúng tôi cũng có đưa nạn nhân đi bác sĩ khám, động viên tinh thần cháu bé và gia đình", bà Lan nói.

Bé trai 8 tuổi bị người phụ nữ cầm chổi đánh đập dã man (Ảnh: cắt từ clip)

Theo Chủ tịch phường An Phú Đông, cháu bé bị đánh là T.P.C.T. (8 tuổi), mẹ mất sớm, hiện sống cùng cha ruột. Do phải đi làm, nên cha cháu P. thường gửi cháu nhờ bà L.T.D.T. trông giúp.

"Hiện, cháu bé chưa đi học, nên cha của cháu đưa sang nhờ bà T. trông giúp. Còn chỗ bà T. không phải là địa điểm giữ trẻ", bà Lan cho biết thêm.

Trước đó, người dân ở khu phố 3, phường An Phú Đông (quận 12) thấy bà T. cầm chổi, đuổi đánh liên tục vào người bé trai T. (8 tuổi) khi bé đang trong tình trạng trần truồng. Bị bà T. đánh, cháu bé khóc thét và kêu la.

Trước sự việc trên, người dân đã đến can ngăn nhưng không được nên đã báo công an và gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhờ can thiệp.