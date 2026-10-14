Chị Đẹp tốt nghiệp RMIT bị chồng bác sĩ ruồng bỏ, trai trẻ lừa tình nay sống độc thân trên đống tiền trăm tỷ

Chung Hân Đồng - Chị Đẹp show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 năm 2022 - đã sang thị trường Trung Quốc đại lục phát triển những năm qua và đạt được nhiều thành tích đáng chú ý. Nữ ca sĩ từng sống một mình trong căn hộ cao cấp hơn 200 m2 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, gần đây, cô đã chuyển sang Thượng Hải (Trung Quốc) sống. Người đẹp vừa đăng tải video khoe cơ ngơi mới với dòng trạng thái: "Không còn cố gắng trở thành một cô gái hoàn hảo nữa, mà tận hưởng sự tự tại ở hiện tại". Trong video, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ đồ mặc nhà thoải mái, tự tay chuẩn bị các món ăn và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị ở cuộc sống thường ngày.

Từ những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy căn nhà mới của Chung Hân Đồng được thiết kế theo phong cách tối giản kết hợp nét sang trọng hiện đại. Dù tổng thể không quá phô trương, từng chi tiết nội thất vẫn toát lên sự đắt đỏ và tinh tế. Không gian bên trong sử dụng hai tông màu chủ đạo là trắng kem và xám cao cấp, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Cách bài trí vừa hiện đại vừa ấm cúng cũng mang đến cảm giác gần gũi, đúng với hình ảnh một người tận hưởng cuộc sống riêng tư.

Chung Hân Đồng vừa chuyển đến căn hộ cao cấp mới ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: HK01.

So với nơi ở cũ tại Bắc Kinh, căn bếp trong nhà mới của Chung Hân Đồng có diện tích lớn hơn đáng kể, được thiết kế theo dạng không gian mở, trang bị các thiết bị nhà bếp cao cấp lắp âm cùng đảo bếp cỡ lớn với các dụng cụ nấu nướng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Căn bếp sang trọng, hiện đại trong nhà mới của nữ diễn viên. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, khu vực khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là phòng khách. Chính giữa căn phòng là màn chiếu khổng lồ, có kích thước gần như phủ kín một bức tường. Kết hợp với hệ thống âm thanh vòm cao cấp và bộ sofa rộng rãi mang đến trải nghiệm giải trí không thua kém một rạp chiếu phim thực thụ. Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét rằng phòng khách nhà Chung Hân Đồng chẳng khác nào rạp chiếu phim tư nhân. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại như vậy, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể thưởng thức những bộ phim bom tấn ngay tại nhà mà không cần bước chân ra ngoài.

Phòng khách nhà Chung Hân Đồng chẳng khác nào rạp chiếu phim tư nhân. Ảnh: HK01.

Theo tờ Sina, ở tuổi 44, Chung Hân Đồng là "phú bà hàng thật giá thật" của showbiz. Hai căn hộ ở Bắc Kinh và Thượng Hải nói trên nằm trong số nhiều bất động sản Chung Hân Đồng đang sở hữu trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản ròng của minh tinh này ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 332 tỷ đồng).

Tốt nghiệp đại học RMIT ở Úc, sự nghiệp thành công, đứng trên đỉnh cao danh vọng, giàu sang và sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng Chung Hân Đồng lại có đường tình duyên vô cùng trắc trở và ồn ào. Lối rẽ gập ghềnh cùng những tổn thương nối tiếp mà người đẹp này trải qua trong chuyện tình ái khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Chung Hân Đồng sở hữu khối gia sản khoảng 332 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Đời tư thị phi của Chung Hân Đồng

Cuối tháng 1/2008, showbiz Hoa ngữ rúng động trước scandal 1.300 ảnh riêng tư của Trần Quán Hy và nhiều mỹ nhân bị phát tán. Trong số những người bị cuốn vào bê bối có Chung Hân Đồng. Vụ việc khiến hình tượng trong sáng mà thành viên nhóm Twins xây dựng suốt nhiều năm sụp đổ. Không chỉ sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng liên tục gặp trắc trở sau biến cố. Dù từng trải qua nhiều mối tình, cô vẫn khó tìm được bến đỗ lâu dài khi không ít mối quan hệ được cho là vấp phải sự phản đối từ gia đình đối phương. Thậm chí, Chung Hân Đồng từng phải đối mặt với những lời gièm pha cay nghiệt, bị gán mác"mỹ nhân không ai dám cưới" vì scandal lộ ảnh nhạy cảm trong quá khứ.

Chung Hân Đồng lao đao vì scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy. Ảnh: HK01.

Gác lại 11 cuộc tình dở dang với nhiều gương mặt nổi tiếng như Mạch Tuấn Long, Tyler Kwon, Lâm Hiếu Hiền, Phương Lực Thân..., Chung Hân Đồng quyết định lên xe hoa cùng bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào năm 2018 sau 8 tháng hẹn hò. Những tưởng đã tìm thấy bến đỗ bình yên, nhưng chỉ 14 tháng sau đám cưới, cặp đôi đã tuyên bố đường ai nấy đi.

Trong suốt quãng thời gian hơn một năm chung sống, Lại Hoằng Quốc liên tục vướng scandal hết bị tố lăng nhăng, ngoại tình đến lợi dụng tên tuổi của vợ ngôi sao để trục lợi. Tháng 5/2021, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Đáng chú ý, khi được phóng viên chất vấn tại tòa về lý do chia tay, bác sĩ họ Lại lại thẳng thắn đổ lỗi cho sự nổi tiếng của vợ cũ. Anh cho rằng áp lực soi mói quá đà từ truyền thông và dư luận đã đẩy mối quan hệ của cả hai vào bế tắc không thể cứu vãn, đồng thời cay đắng tuyên bố: "Hôn nhân của chúng tôi bị miệng đời phá hỏng".

Chung Hân Đồng bị chồng bác sĩ bỏ vì quá nổi tiếng. Ảnh: Sina.

Cuối tháng 12/2024, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin Chung Hân Đồng bị tố làm "tiểu tam", đồng thời bị tình trẻ Dư Diễn Long phát tán hình ảnh riêng tư. Theo các blogger giải trí, thành viên nhóm Twins được cho là đã chủ động theo đuổi và hẹn hò với nam ca sĩ kém cô 19 tuổi dù anh đang có bạn gái. Đáng chú ý, Dư Diễn Long còn bị tố sử dụng tài khoản ảo để tung tin nhắn và ảnh riêng tư của Chung Hân Đồng lên mạng nhằm chứng minh cả hai từng có quan hệ tình cảm. Trước đó, cặp đôi từng vướng nghi vấn hẹn hò nhưng nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Tuy nhiên, theo lời một người bạn của Chung Hân Đồng, nữ nghệ sĩ mới thực sự là người bị hại trong câu chuyện này. Người này cho biết Dư Diễn Long đã lợi dụng tình cảm và sự yêu mến mà thành viên nhóm Twins dành cho mình để giăng bẫy tình. Cụ thể, nam ca sĩ nói dối rằng bản thân đã chia tay bạn gái. Chỉ sau khi tin rằng tình trẻ đã độc thân, Chung Hân Đồng mới đồng ý bước vào mối quan hệ với anh.

Trong thời gian yêu đương, nữ diễn viên đã chi không ít tiền bạc để chăm lo cho Dư Diễn Long. Đáng phẫn nộ hơn, theo lời người bạn này, số tiền nam ca sĩ nhận được từ Chung Hân Đồng lại được anh sử dụng để cùng bạn gái tận hưởng cuộc sống. Màn kịch lừa tình, lừa tiền của Dư Diễn Long hạ màn khi bạn gái anh nổi cơn ghen tuông vì thấy bạn trai gặp gỡ Chung Hân Đồng quá nhiều, thậm chí đưa nữ ca sĩ về nhà riêng. Ngay khi phát hiện bị Dư Diễn Long lừa dối, Chung Hân Đồng đã lập tức chấm dứt mối quan hệ tình cảm này. Do không muốn mất đi "mỏ vàng", Dư Diễn Long và bạn gái đã dùng hình ảnh và tin nhắn riêng tư để tống tiền Chung Hân Đồng trong 1 thời gian dài.

Chung Hân Đồng bị tình trẻ kém 19 tuổi giăng bẫy lừa tình lừa tiền. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu