Bé trai 3 tuổi tử vong chỉ sau 1 ngày mắc cúm A, bác sĩ cảnh báo có dấu hiệu này cần đi khám ngay

Theo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), anh Giang, sống tại thành phố Bộc Dương, cho biết con trai 3 tuổi của anh đột ngột sốt cao kèm chân tay lạnh vào rạng sáng 10/11. Khi đưa đi cấp cứu, bé được ghi nhận sốt tới 39,8 độ C và được chẩn đoán là cảm lạnh thông thường. Sau khi lấy thuốc, gia đình đưa bé về nhà theo dõi.

Đến rạng sáng hôm sau, trẻ xuất hiện co giật. Gia đình lập tức đưa vào bệnh viện thì bé được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Đến trưa, bác sĩ thông báo bé không qua khỏi.

Xem lại bệnh án của con, anh Giang phát hiện bác sĩ ghi bổ sung chẩn đoán “nhiễm trùng nặng và nhiễm virus cúm A (H1N1)”. Anh cho rằng việc chẩn đoán ban đầu có thể chưa đầy đủ.

Đại diện bệnh viện nói rằng chẩn đoán lúc đầu dựa trên biểu hiện lâm sàng và kết quả kiểm tra thời điểm đó. Bệnh diễn biến nhanh nên cần đợi kết luận từ cơ quan y tế địa phương. Hiện Ủy ban Y tế, Trung tâm hòa giải y tế và lực lượng công an đều đã vào cuộc.

5 nhóm nguy cơ cần đặc biệt chú ý

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khuyến cáo tất cả người từ 6 tháng tuổi trở lên (nếu không có chống chỉ định) nên tiêm vaccine cúm hằng năm. Trong số đó, 5 nhóm sau dễ chuyển nặng khi mắc cúm và cần được theo dõi chặt chẽ:

- Trẻ dưới 5 tuổi (đặc biệt dưới 2 tuổi);

- Người trên 65 tuổi;

- Người béo phì;

- Phụ nữ mang thai hoặc trong giai đoạn quanh sinh;

- Người mắc bệnh nền như hen phế quản, bệnh tim mạch (trừ tăng huyết áp), bệnh gan thận mạn tính, rối loạn máu, bệnh thần kinh - cơ, bệnh nội tiết - chuyển hóa, ung thư hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ chỉ rõ những dấu hiệu không được chủ quan

ThS.BS Đặng Dự, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cho biết nhiều phụ huynh vẫn nghĩ cúm A chỉ là “cảm lạnh nặng hơn”, dẫn đến chủ quan và điều trị muộn.

Thông thường, cảm lạnh có thể không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ, kèm chảy mũi, hắt hơi, ho nhẹ và tự khỏi nhanh.

Ngược lại, cúm thường gây sốt cao kéo dài, ho, đau mỏi cơ, mệt lả và tiến triển nhanh. Trẻ có thể bị viêm phổi, hiếm hơn là tổn thương tim hoặc đường tiêu hóa. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng vì triệu chứng có thể nặng lên chỉ trong vài giờ.

BS Đặng Dự cho biết xử lý cảm lạnh và cúm là hoàn toàn khác nhau. Cảm lạnh chủ yếu điều trị triệu chứng, trong khi cúm A cần sử dụng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt.

Mùa thu đông là giai đoạn cúm gia tăng mạnh. Bác sĩ khuyến cáo hạn chế đến nơi kín gió, đông người; vệ sinh tay và thay quần áo khi về nhà. Khi có thành viên trong gia đình mắc cúm A, cần cố gắng tách riêng không gian sinh hoạt để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nguồn và ảnh: ycwb.com