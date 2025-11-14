Mùa cúm A và RSV bùng phát: Mẹ cho con đi trẻ cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe?

Những tuần gần đây, nhiều cơ sở y tế tại các thành phố lớn báo động tình trạng trẻ nhỏ mắc cúm A và RSV (Respiratory Syncytial Virus – virus hợp bào hô hấp) gia tăng. Đây là thời điểm “cao điểm” của các bệnh hô hấp ở trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Với các gia đình có con đi học, đi nhà trẻ, vấn đề bảo vệ sức khỏe con trở thành ưu tiên hàng đầu.

Hiểu về cúm A và RSV

Cúm A là bệnh do virus cúm A gây ra, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp. Trẻ em là nhóm dễ mắc và có nguy cơ biến chứng cao nếu sức đề kháng yếu. Triệu chứng thường gặp gồm sốt, ho, chảy mũi, mệt mỏi, đau cơ, chán ăn.

RSV là virus phổ biến gây viêm đường hô hấp, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi. Trẻ mắc RSV có thể biểu hiện ho, chảy nước mũi, khó thở, thở rít, và trong một số trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm phổi.

Cả hai loại virus này lây lan chủ yếu qua hơi thở, giọt bắn, tiếp xúc với đồ vật nhiễm virus, vì vậy các môi trường đông trẻ như nhà trẻ, mẫu giáo là “điểm nóng” lây nhiễm.

Những lưu ý quan trọng cho mẹ khi cho con đi trẻ

1. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh

Rửa tay thường xuyên cho trẻ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Dạy trẻ tránh chạm tay lên mặt, mũi, mắt.

Vệ sinh đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, vật dụng chung tại lớp học hoặc ở nhà hàng ngày.

Đeo khẩu trang cho trẻ từ 2 tuổi trở lên khi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc với đông người.

2. Theo dõi sức khỏe và chủ động cách ly khi cần

Quan sát trẻ hằng ngày: sốt, ho, khó thở, chảy nước mũi bất thường.

Nếu trẻ có triệu chứng nghi ngờ cúm hoặc RSV, không cho đi học/đi nhà trẻ, đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay.

Giữ trẻ ở nhà ít nhất 24–48 giờ sau khi hết sốt và sức khỏe ổn định để tránh lây lan.

3. Tiêm phòng và bổ sung sức đề kháng

Đảm bảo trẻ được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo khuyến cáo, đặc biệt vaccine cúm mùa.

Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ chất, tăng cường vitamin (C, D) và sắt để nâng cao sức đề kháng.

Cho trẻ uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý.

4. Hạn chế tiếp xúc với người đang bệnh

Không để trẻ gần người đang ho, sốt hoặc mắc các bệnh hô hấp.

Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi dịch đang bùng phát.

5. Chuẩn bị tâm lý và vật dụng cần thiết

Mang theo khăn giấy, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng.

Dạy trẻ kỹ năng che miệng khi ho hoặc hắt hơi.

Lên kế hoạch dự phòng nếu trẻ nghỉ học, tránh xáo trộn lịch sinh hoạt và ăn uống.

Khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức?

Trẻ thở nhanh, thở rít, khó thở, tím tái môi hoặc đầu ngón tay.

Sốt cao liên tục trên 38,5°C không giảm sau 24 giờ.

Biểu hiện mệt lả, lừ đừ, không chịu ăn uống.

Trong các trường hợp này, việc can thiệp y tế kịp thời có thể phòng tránh biến chứng nặng, đặc biệt với trẻ dưới 2 tuổi.

Kết luận

Mùa cúm A và RSV là thời điểm để các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác. Việc bảo vệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh cá nhân, mà còn bao gồm theo dõi sức khỏe, tiêm phòng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, và quản lý tiếp xúc với môi trường xung quanh. Khi trẻ mắc bệnh, việc cách ly và chăm sóc đúng cách giúp giảm lây lan cho cộng đồng và bảo vệ chính sức khỏe của trẻ.

Nhớ rằng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Chuẩn bị kỹ càng, hành động sớm và theo dõi sát sao sẽ giúp trẻ vượt qua mùa dịch an toàn và khỏe mạnh.