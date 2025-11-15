4 việc quan trọng cha mẹ cần làm ngay khi phát hiện con mắc cúm A

Trong bối cảnh cúm A bùng phát nhanh trong các trường học, việc cha mẹ nhận biết sớm các triệu chứng là chưa đủ. Điều quan trọng là phải biết hành động đúng và kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm cho trẻ, đồng thời ngăn chặn nguồn lây lan trong môi trường học đường.

1. Hành động đầu tiên: Cách ly và thông báo

Khi phát hiện con có các dấu hiệu cúm A như sốt cao, ho, sổ mũi, mệt mỏi..., cha mẹ cần cách ly trẻ ngay tại nhà. Đây là trách nhiệm quan trọng với cộng đồng học đường.

- Cách ly: Không cho trẻ đến trường hoặc đến nơi đông người

- Thông báo: Lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để thông báo tình hình sức khỏe của con. Việc này giúp nhà trường nắm được thông tin, kích hoạt các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ con về học tập trong thời gian nghỉ.

2. Khám đúng thời điểm, tránh tự ý dùng thuốc

Theo ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng, khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cúm A có thể diễn tiến rất nhanh và gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phụ huynh cần hành động ngay:

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế: Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng.

- Không tự ý dùng thuốc: Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. Việc dùng kháng sinh không đúng chỉ định không có tác dụng với virus cúm, mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

Thời gian qua có nhiều trẻ phải nhập viện vì mắc cúm A (Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)

3. Theo dõi sát 5 dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp

Hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao, sổ mũi, ho tăng dần. Tuy nhiên, nếu bệnh diễn tiến nặng, cha mẹ cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi thấy các dấu hiệu dưới đây, vì đây là cảnh báo trẻ đang có nguy cơ biến chứng:

- Sốt cao liên tục 39 độ C, không đáp ứng thuốc hạ sốt hoặc có co giật.

- Trẻ li bì, ít phản ứng: Lừ đừ, quấy khóc nhiều, bỏ bú, mệt lả, giảm tương tác.

- Khó thở: Trẻ thở nhanh, thở gấp hoặc có dấu hiệu rút lõm lồng ngực.

- Tím tái: Tím môi và đầu chi (tay chân lạnh).

- Nôn trớ nhiều, ăn kém: Không thể bù đủ nước và dinh dưỡng.

4. Hỗ trợ con điều trị và học tập tại nhà

Trong thời gian trẻ nghỉ học và điều trị, cha mẹ cần đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và duy trì học tập cho con:

- Chăm sóc sức khỏe: Hạ sốt đúng cách, bù nước và điện giải đầy đủ, tăng cường dinh dưỡng dễ tiêu hóa, và giữ ấm cơ thể.

- Duy trì việc học: Chủ động liên hệ với giáo viên để nhận tài liệu, bài tập, giúp con không bị đứt quãng kiến thức và dễ dàng tái hòa nhập lớp học sau khi khỏi bệnh.

