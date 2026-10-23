Bé trai 16 tháng tuổi uống nhầm dầu thắp đèn thờ

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó, trong lúc làm việc nhà, bố của bé nghe thấy tiếng con khóc thét nên vội chạy vào kiểm tra. Anh phát hiện chai nhựa đựng dầu thắp đèn thờ màu đỏ, thường đặt dưới chân tủ thờ, đã bị bật nắp, miệng bé nồng nặc mùi dầu.

Ngay sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng ho nhiều, nôn ói và mệt lả. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, các bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh nhi, tiến hành truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Trẻ có biểu hiện sốt, kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm ghi nhận dấu hiệu viêm phổi do hít phải dầu thắp.

BS.CKI. Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết biến chứng nguy hiểm của ngộ độc dầu thắp là suy hô hấp. Dầu thắp thuộc nhóm hydrocarbon, dễ đi vào đường thở trong quá trình uống hoặc khi trẻ bị gây nôn. Khi xâm nhập vào phổi, dầu có thể gây viêm phổi, xẹp phổi và tổn thương mô phổi nghiêm trọng.

Sau điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp, xăng dầu hoặc hóa chất, người nhà không tự gây nôn, móc họng hay tìm cách xử trí tại nhà, vì có thể khiến chất độc đi vào đường thở, làm tổn thương phổi nặng hơn. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa tai nạn, phụ huynh cần cất dầu thắp, hóa chất và thuốc ngoài tầm với của trẻ; không đựng hóa chất trong chai lọ thực phẩm để tránh nhầm lẫn. Đồng thời phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra, thu dọn các vật dụng nguy hiểm như dao kéo, đồ sắc nhọn và những vật nhỏ dễ nuốt; lắp đặt thiết bị bảo vệ tại những khu vực có nguy cơ va chạm, té ngã. Trẻ cần được giám sát thường xuyên, nhất là khi ở gần bếp, ban công hoặc cầu thang, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

(t/h theo Znews, VTV)