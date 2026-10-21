RSV dễ nhầm với cảm lạnh: Những dấu hiệu ở trẻ nhỏ cha mẹ không nên bỏ qua

Thấy con nghẹt mũi, sổ mũi, ho vài tiếng, nhiều phụ huynh nghĩ trẻ chỉ bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là những biểu hiện ban đầu của bệnh do virus hợp bào hô hấp, thường gọi là RSV.

RSV không phải virus mới. Đây là một trong những tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi, khiến trẻ khó thở và phải nhập viện.

Điều đáng lưu ý là người lớn nhiễm RSV đôi khi chỉ có triệu chứng nhẹ, thậm chí không có biểu hiện rõ ràng, nhưng vẫn có thể lây virus cho trẻ khi tiếp xúc gần.

Trẻ nào có nguy cơ diễn biến nặng?

Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm RSV. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh phổi mạn tính có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn.

Ở trẻ lớn và người trưởng thành, bệnh thường biểu hiện bằng nghẹt mũi, sổ mũi, ho, đau họng, dễ bị nhầm với cảm lạnh. Với trẻ nhỏ, các triệu chứng ban đầu cũng có thể khá nhẹ, nhưng sau đó xuất hiện khò khè, thở nhanh, bú kém và quấy khóc.

Vì vậy, khi con có dấu hiệu viêm đường hô hấp, cha mẹ cần quan sát cả nhịp thở, khả năng bú, ăn uống và mức độ tỉnh táo, thay vì chỉ chú ý trẻ có sốt hay không.

Người lớn ho nhẹ cũng có thể lây bệnh cho em bé

RSV có thể lây khi người bệnh ho, hắt hơi làm phát tán dịch tiết chứa virus; qua tiếp xúc gần hoặc khi chạm vào bề mặt nhiễm virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Những vật dụng quen thuộc như đồ chơi, tay nắm cửa có thể trở thành trung gian lây bệnh. Virus tồn tại được nhiều giờ trên một số bề mặt, vì vậy việc vệ sinh tay và đồ dùng trẻ thường chạm vào rất cần thiết.

Trong gia đình, người đang sổ mũi, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần với trẻ. Dù triệu chứng nhẹ, người chăm sóc cũng nên rửa tay trước khi bế, cho trẻ bú hoặc chuẩn bị đồ ăn; đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp và tránh hôn lên mặt trẻ.

Những dấu hiệu cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay

Cha mẹ cần đặc biệt chú ý nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện:

Thở nhanh bất thường, thở gắng sức, cánh mũi phập phồng hoặc phần ngực lõm xuống khi hít vào. Khò khè rõ, khó thở, môi hoặc đầu ngón tay tím tái. Bú kém, bỏ bú hoặc ăn uống giảm nhiều. Tiểu ít hơn bình thường, số bỉm ướt giảm rõ rệt. Mệt lả, ngủ li bì, khó đánh thức hoặc quấy khóc bất thường.

Khi trẻ khó thở, tím tái hoặc giảm tỉnh táo, gia đình cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Không nên chờ xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu mới tìm đến cơ sở y tế.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sinh non hoặc có bệnh nền tim, phổi, phụ huynh nên chủ động cho con đi khám khi thấy bú giảm hoặc nhịp thở thay đổi.

Phòng bệnh từ những việc làm hằng ngày

Điều trị bệnh do RSV chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và xử trí triệu chứng tùy tình trạng của trẻ. Cha mẹ không nên tự ý sử dụng thuốc ho, thuốc cảm của người lớn cho con.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, gia đình cần duy trì rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, giữ không gian sống thông thoáng. Hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp hoặc đến những nơi đông đúc, kín khí trong thời gian có nhiều ca bệnh.

Cha mẹ cũng có thể trao đổi với bác sĩ nhi khoa về các biện pháp dự phòng RSV, trong đó có kháng thể đơn dòng, để được tư vấn phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của con.

RSV có thể khởi đầu bằng những biểu hiện rất quen thuộc. Điều cha mẹ cần lưu ý là sự thay đổi của trẻ: thở có khó hơn không, bú có ít đi không, bỉm có ít ướt hơn không, con có mệt bất thường không. Nhận biết sớm những dấu hiệu này giúp trẻ được thăm khám và xử trí kịp thời.

Nguồn: Sohu