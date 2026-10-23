Cúm A gia tăng ở trẻ em, cảnh giác nguy cơ biến chứng

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Theo Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ), trước đây khoa ghi nhận khoảng 5-10 trường hợp cúm A phải điều trị nội trú mỗi tuần. Hiện nay, số trẻ nhập viện tăng lên trung bình 8-12 trường hợp mỗi ngày, tương đương khoảng 50-80 bệnh nhi mỗi tuần.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Virus cũng có thể lây gián tiếp qua tay và các bề mặt nhiễm virus. Trường học, nhà trẻ và gia đình là những môi trường dễ phát sinh lây nhiễm.

BSCKII Nguyễn Thị Hoan, Trưởng khoa Nhi, cho biết cúm A thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể biểu hiện bằng quấy khóc, bỏ bú, ăn uống kém, nôn hoặc tiêu chảy.

Phần lớn trẻ có thể hồi phục sau vài ngày, nhưng một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái, co giật, li bì hoặc khó đánh thức. Trẻ bỏ bú, uống kém, tiểu ít, có biểu hiện mất nước hoặc sốt giảm rồi tái phát kèm ho và mệt mỏi tăng lên cũng cần được đánh giá y tế kịp thời.

Trẻ dưới 5 tuổi, trẻ mắc bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh tim, bệnh thận hoặc suy giảm miễn dịch cần được theo dõi sát khi nghi ngờ mắc cúm.

Khi chăm sóc trẻ tại nhà, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, ăn uống phù hợp và theo dõi thân nhiệt, nhịp thở. Thuốc kháng vi rút chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ; không tự ý dùng kháng sinh vì thuốc này không có tác dụng tiêu diệt virus cúm. Cần tránh phối hợp nhiều loại thuốc cảm, thuốc hạ sốt gây nguy cơ dùng quá liều.

Bệnh viện khuyến cáo tiêm vaccine cúm định kỳ theo hướng dẫn y tế; rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, vệ sinh đồ dùng và giữ môi trường thông thoáng. Trẻ có triệu chứng nghi mắc cúm nên nghỉ học, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoan, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài hoặc xuất hiện bất thường về hô hấp. Cần đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ và tuân thủ hướng dẫn điều trị, không tự ý kéo dài việc chăm sóc tại nhà nếu trẻ không cải thiện.