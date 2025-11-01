Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội trong tình trạng nôn nhiều, bụng chướng. Trước đó, khi chơi cùng anh chị, bé đã nhặt vài hạt nhựa nhỏ li ti, nhiều màu sắc, tưởng là kẹo nên cho vào miệng nuốt.

“ Khi thấy con nôn liên tục, bụng phình to, tôi lập tức đưa đi viện ”, mẹ bé kể.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, siêu âm và phát hiện dấu hiệu tắc ruột. Sau hội chẩn, ekip phẫu thuật quyết định mổ cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết: “ Trong ổ bụng, chúng tôi phát hiện bốn hạt nở nằm trong lòng ruột non, gây tắc hoàn toàn. Nếu chậm trễ, phần ruột bị chèn ép có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ” .

Ekip đã lấy toàn bộ dị vật ra ngoài, bảo tồn được toàn bộ ruột non. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, tỉnh táo, ăn uống và hô hấp bình thường, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường thăm khám cho trẻ.

Theo bác sĩ Thường, hạt nở – hay còn gọi là “hạt siêu thấm nước” – được làm từ polyme có khả năng hút nước và trương nở gấp hàng chục lần kích thước ban đầu.

Về lý thuyết, chất này không độc, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều loại bị pha thêm phẩm màu, hóa chất tạo mùi, có thể gây kích ứng hoặc ngộ độc. Khi trẻ nuốt phải, hạt tiếp tục hút nước trong ruột, trương to dần và gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

“ Chúng tôi từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Đáng lo là những hạt này nhỏ, nhiều màu sắc, khiến trẻ dễ nhầm với kẹo hoặc đồ ăn ”, bác sĩ nói.

Các chuyên gia cảnh báo, cha mẹ cần loại bỏ loại đồ chơi hạt nở khỏi tầm với của trẻ nhỏ, đồng thời chỉ chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp độ tuổi. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, dù chưa có triệu chứng, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.