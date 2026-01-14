Thức dậy buổi sáng thấy 4 dấu hiệu này, hãy cẩn trọng: Có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư

Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay, không chỉ bởi tỷ lệ tử vong cao mà còn vì đặc điểm tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu. Rất nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị. Theo các chuyên gia, cơ thể con người thực chất luôn phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm, chỉ là chúng ta thường chủ quan hoặc nhầm lẫn với những rối loạn thông thường trong sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, chuyên gia Ung bướu với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết: “Ung thư giai đoạn sớm hiếm khi gây đau dữ dội hay triệu chứng rầm rộ. Thay vào đó, các biểu hiện thường rất kín đáo, dễ bị bỏ qua. Thời điểm buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, là lúc nhiều dấu hiệu bất thường có thể bộc lộ rõ hơn do cơ thể vừa trải qua một chu kỳ nghỉ ngơi và chuyển hóa kéo dài”. Vì vậy, việc chú ý quan sát những thay đổi của cơ thể khi thức dậy mỗi ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hạn chế hoặc tốt nhất là ngưng sử dụng chất kích thích vì chúng sẽ làm trầm trọng hơn hiện tượng khạc đờm ra máu

Dưới đây là bốn dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi sáng mà các chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ, bởi chúng có thể liên quan đến nguy cơ ung thư.

1. Ho ra máu hoặc có máu trong đờm vào buổi sáng

Ho khạc đờm sau khi ngủ dậy là hiện tượng phổ biến, nhất là với người hút thuốc hoặc mắc các bệnh đường hô hấp mạn tính. Tuy nhiên, nếu trong đờm xuất hiện vệt máu, hoặc thậm chí ho ra máu tươi và tình trạng này lặp lại nhiều lần, đó là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

Ở ung thư phổi giai đoạn sớm, ho ra máu là một trong những biểu hiện khá điển hình. Khối u giàu mạch máu, dễ bị tổn thương khi ho, khiến máu theo đờm được tống ra ngoài. Tương tự, ung thư vòm họng cũng có thể gây chảy máu nhẹ trong dịch mũi họng vào buổi sáng, dễ bị nhầm với viêm mũi hoặc viêm họng kéo dài. Nếu tình trạng ho ra máu không rõ nguyên nhân kéo dài quá vài ngày, việc chụp CT ngực hoặc nội soi tai mũi họng là cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân.

Đau bụng âm ỉ kéo dào có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư hệ tiêu hóa

2. Đau bụng và đầy hơi kéo dài khi thức dậy

Không ít người có cảm giác bụng khó chịu, đầy hơi sau khi ngủ dậy và thường cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, nếu cơn đau bụng kéo dài, không giảm sau khi đi đại tiện hay nghỉ ngơi, thậm chí ngày càng nặng hơn, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đường tiêu hóa.

Ung thư dạ dày, đại trực tràng hay tuyến tụy đều có thể gây đau bụng âm ỉ vào buổi sáng. Sau một đêm dài không ăn uống, niêm mạc tiêu hóa nhạy cảm hơn, khiến cảm giác đau hoặc căng tức trở nên rõ rệt. Đặc biệt, ung thư đại trực tràng còn có thể gây tắc nghẽn một phần ruột, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng và rối loạn thói quen đi tiêu. Những triệu chứng này, nếu kéo dài, cần được kiểm tra bằng nội soi và siêu âm để loại trừ nguy cơ ác tính.

3. Nước tiểu bất thường vào buổi sáng

Nước tiểu buổi sáng phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe của hệ tiết niệu. Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt, trong và không có bọt kéo dài. Nếu bạn phát hiện nước tiểu có lẫn máu, màu đỏ sẫm hoặc bọt nhiều và lâu tan, tuyệt đối không nên chủ quan.

Tiểu máu không đau là dấu hiệu sớm thường gặp ở ung thư bàng quang và ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có cảm giác khó chịu nào ngoài việc thấy nước tiểu đổi màu, nên rất dễ bỏ qua. Trong khi đó, bọt dai dẳng trong nước tiểu có thể cho thấy chức năng thận đang suy giảm, một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Việc xét nghiệm nước tiểu và siêu âm hệ tiết niệu giúp phát hiện sớm nhiều bất thường nguy hiểm.

Giảm hơn 5% cân nặng trong 6-12 tháng mà không ăn kiêng/tập luyện là dấu hiệu cần đi khám ngay

4. Mệt mỏi bất thường và sụt cân không rõ nguyên nhân

Sau một đêm ngủ, cơ thể khỏe mạnh thường cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Ngược lại, nếu bạn liên tục thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, dù đã ngủ đủ giấc, kèm theo sụt cân nhanh không rõ lý do, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Các tế bào ung thư tiêu thụ rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng của cơ thể, khiến người bệnh rơi vào trạng thái suy nhược kéo dài. Đồng thời, khối u còn làm rối loạn quá trình chuyển hóa, khiến cân nặng giảm nhanh dù chế độ ăn không thay đổi. Triệu chứng này có thể gặp ở nhiều loại ung thư như ung thư phổi, gan, dạ dày hay tuyến tụy. Khi mệt mỏi và sụt cân xuất hiện song song, việc khám sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm cần thiết là vô cùng quan trọng.

Theo các chuyên gia, không phải cứ xuất hiện một trong những dấu hiệu trên là chắc chắn mắc ung thư. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở sự kéo dài và lặp lại của các triệu chứng bất thường. Việc lắng nghe cơ thể, không chủ quan trước những thay đổi nhỏ vào buổi sáng, kết hợp thăm khám định kỳ, chính là chìa khóa giúp phát hiện ung thư sớm và nâng cao cơ hội điều trị thành công.