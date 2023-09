Bé gái đạp xe đi lạc gần 50km từ Thanh Hóa đến Ninh Bình được công an và người dân giúp tìm bố mẹ

Ngày 2/9, đại diện Công an xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình cho biết, đơn vị đã bàn giao cháu N.N.Q (8 tuổi, quê ở xã Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho gia đình.



Theo báo cáo, vào khoảng 21h30 tối 1/9, trong khi đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị, Công an xã Đồng Hướng nhận được thông tin, người dân phát hiện bé gái khoảng 6-8 tuổi đang lạc đường ở khu vực xóm 12.

Công an bàn giao cháu bé cho gia đình

Ngay sau đó, Trưởng Công an xã và cán bộ xuống địa bàn tiếp nhận cháu bé bị lạc và đưa về trụ sở, cháu bé lúc này trong tình trạng tỉnh táo, có sự mệt mỏi, hơi kiệt sức do đói. Các cán bộ công an xã đã động viên, mua bánh mì, sữa cho cháu bé và nhanh chóng xác minh thông tin.

Một người dân cho biết, thời điểm phát hiện cháu bé trời đã tối nhưng cháu rất bình tĩnh, khi hỏi thăm cháu cho biết đã đạp xe từ nhà (quãng đường gần 50km), khi đến địa bàn xã Đồng Hướng thì trời tối, đường vắng cháu không xác định được hướng đi nên dừng lại thì được mọi người phát hiện, giúp đỡ.

Camera ghi lại hình ảnh cháu rời khỏi nhà

Trước đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cũng đã thông báo tìm trẻ lạc. Thông tin cho hay, cháu đi từ lúc 16h30 phút cùng ngày, gia đình và mọi người trong thôn, phối hợp với công an xã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Thông tin cũng cho biết, bé gái đi xe đạp, mặc áo phông. Cảnh sát trích xuất camera tuyến đường cháu đi phát hiện nhưng hết địa phận xã thì mất thông tin về hình ảnh.





Đến 21h30 tối 1/9, nhận được thông báo từ Công an xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, bố mẹ cháu bé đã lập tức bắt xe đi gần 50 km để đón con. Gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn tới công an xã và người dân địa phương.