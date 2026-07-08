Bé gái bị tát vì hành động vô tư trong thang máy

Theo thông tin từ Thông báo của Công an Lâm Vị, thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, một vụ việc liên quan đến hành vi bạo lực đối với bé gái 9 tuổi xảy ra tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/7 tại một khu chung cư ở thành phố Vị Nam. The Paper dẫn lại, thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái sau khi vui chơi bên ngoài đã tự đi thang máy trở về căn hộ của gia đình. Cùng lúc này, một người phụ nữ mang theo xe đạp bước vào thang máy.

Khi nhìn thấy chiếc xe đạp, bé gái đã bày tỏ sự thích thú và buột miệng khen: "Chiếc xe đẹp quá" . Sau đó, em đưa tay chạm nhẹ vào phần tay lái.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại khiến người phụ nữ phản ứng dữ dội. Đoạn video giám sát cho thấy người phụ nữ đang cầm chùm chìa khóa bất ngờ tát mạnh vào mặt bé gái. Bị đánh bất ngờ, cô bé lập tức ôm lấy má trái vì đau đớn.

Điều khiến gia đình càng đau lòng hơn là sau khi trở về nhà, bé gái không hề kể lại sự việc. Chỉ đến khi cha mẹ nhận thấy khuôn mặt con bị đỏ và sưng bất thường, gia đình mới gặng hỏi rồi kiểm tra camera an ninh của tòa nhà. Hình ảnh ghi lại trong thang máy đã phơi bày toàn bộ vụ việc.

Một thành viên trong gia đình cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, họ đã trình báo cơ quan công an. Trong quá trình xử lý ban đầu, người phụ nữ bị tố cáo không trực tiếp xuất hiện. Thay vào đó, chồng của bà này đã đưa bé gái đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Gia đình nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động bạo lực nhằm vào một đứa trẻ. Theo người thân, tổn thương về thể chất có thể được điều trị, nhưng điều khiến họ lo lắng hơn là những ảnh hưởng tâm lý mà bé gái mới 9 tuổi có thể phải gánh chịu sau vụ việc.

Công an vào cuộc xử lý

Theo Quang Minh Nhật báo, ngày 5/7, công an quận Lâm Vị đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc trẻ vị thành niên bị tát trong thang máy đang lan truyền trên mạng.

Cơ quan này cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị đã lập án điều tra ngay và hiện vụ việc đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên, nhà chức trách cho biết sẽ không công bố thêm các thông tin chi tiết nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những người liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng kêu gọi người dân không lan truyền tin đồn, không tin và không chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây thêm tổn hại cho nạn nhân và gia đình.

Theo quy định tại Luật Xử phạt quản lý trị an của Trung Quốc, hành vi đánh người hoặc cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị xử phạt hành chính bằng hình thức tạm giữ và phạt tiền. Đặc biệt, nếu nạn nhân là trẻ em dưới 14 tuổi, đây được xem là tình tiết tăng nặng và có thể bị xử lý nghiêm khắc hơn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng dù trẻ nhỏ có hành động chưa phù hợp, người lớn cũng không được phép dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong trường hợp nạn nhân chỉ mới 9 tuổi.

Theo Sohu; The Paper; Quang Minh Nhật báo