Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang mang thai bị hành hung ngay trong một cửa hàng hoa quả, thu hút sự quan tâm và bức xúc của đông đảo dư luận. Theo chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Clip: Người phụ nữ mang thai bị tát, đánh tới tấp trong cửa hàng hoa quả, diễn biến sau đó khiến nhiều người rùng mình

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 22/6. Thời điểm này, người phụ nữ đang mang thai cùng một số người khác đứng bên trong cửa hàng để mua hoa quả.

Bất ngờ, một người đàn ông mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, lao tới tát vào mặt và đấm liên tiếp vào vùng đầu của người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, người này còn cúi xuống lấy một con dao của người đang ngồi gọt hoa quả gần đó để hăm dọa nạn nhân, đồng thời liên tục chỉ tay và lớn tiếng mắng chửi.

Phát hiện sự việc, những người có mặt tại cửa hàng đã nhanh chóng can ngăn. Sau đó, người đàn ông mới rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông. Không ít ý kiến cho rằng dù xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn nào, việc dùng vũ lực với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, là hành vi khó chấp nhận.

Theo chia sẻ của tài khoản đăng tải clip, cũng là người thân của nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đang ở những tuần cuối của thai kỳ và sắp đến ngày sinh. Theo người này, sau khi bị hành hung, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng nên gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Người thân nạn nhân cũng cho rằng hành vi sử dụng bạo lực đối với phụ nữ đang mang thai là điều khó chấp nhận, đồng thời cho biết gia đình đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên vẫn chưa được làm rõ.