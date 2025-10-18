Liên quan đến sự việc bé trai 8 tuổi bị một người đàn ông tát sưng má, ù tai tại một khu vui chơi ở phường Bồ Đề, TP.Hà Nội, xảy ra tối 16/10, mới đây chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) - mẹ cháu bé bị đánh đã chia sẻ diễn biến mới về sự việc.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, sau khi chị H. chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Bồ Đề, vài giờ sau, người đàn ông đánh cháu bé đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hòa giải và gửi lời xin lỗi đến bé trai cùng gia đình.

Theo chị H., người đàn ông đánh con chị gọi điện xin lỗi với thái độ rất cầu thị. Chị cảm nhận được sự chân thành nên đã đồng ý hòa giải và gọi điện lại cho công an xin rút đơn tố cáo.

Người đàn ông tát cháu bé tại khu vui chơi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, chị H. cũng xác nhận người đàn ông đánh con trai mình không phải bố của cháu bé bị ném bóng như thông tin ban đầu. Thực tế, đây là ông ngoại của cháu, khoảng 45-50 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, ông ngoại đang đứng trông cháu. Gia đình người này cũng thuộc diện khó khăn.

Chị H. mong sau sự việc, người đàn ông sẽ rút ra được bài học và không lập lại sai lầm. Người phụ nữ mong muốn sự việc được giải quyết ở mức hành chính là được. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, chị cũng sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người đàn ông.

Trước đó, mạng xã hội bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bé đang chạy nhảy trong khu vui chơi, bé trai 8 tuổi chạy đuổi theo một bé nhỏ hơn. Lát sau, bé 8 tuổi vô tình ném một quả bóng nhựa vào đầu bé kia. Bất ngờ, người đàn ông đang ngồi gần đó đã tiến tới tát mạnh vào mặt cháu bé 8 tuổi khiến cháu này ngã xuống sàn. Sau đó, cháu bé đứng dậy, tay ôm má.

Sau sự việc, gia đình chị H. đã đưa con đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị sưng má. Gia đình cũng đưa con đi kiểm tra thêm phần tai.

Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. và tiến hành xác minh.