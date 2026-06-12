Hôm nay (12/6), thông tin trên báo Công an Nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt bị can để tạm giam đối với N.T.M.N (SN 2005, trú phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó vào trưa ngày 25/3, trong lúc nấu ăn, do bực tức vì cháu N.G.B (4 tuổi) chạy quanh khu vực bếp, không nghe lời, N. dùng tay đánh mạnh vào mặt con khiến cháu đập đầu xuống nền gạch. Đến ngày 29/3, khi phát hiện con có biểu hiện bất thường, N. mới đưa con tới bệnh viện để điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, cháu B. đã tử vong vào ngày 31/3. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật đối với N.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Vụ việc trên khiến dư luận day dứt không chỉ là sự ra đi của một đứa trẻ vô tội, mà còn là thực tế nghiệt ngã khi người gây ra tổn thương lại chính là mẹ ruột của cháu. Chỉ vì sự nóng giận và mất kiểm soát trong chốc lát, một sinh mạng đã vĩnh viễn mất đi, để lại nỗi ân hận không gì bù đắp nổi.

Không có lý do nào có thể biện minh cho hành vi bạo hành trẻ em, bởi mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, bảo vệ và lớn lên trong vòng tay an toàn của gia đình. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót về trách nhiệm làm cha mẹ, đồng thời nhắc nhở mỗi người lớn cần học cách kiểm soát cảm xúc, bởi đôi khi chỉ một hành động thiếu kiềm chế cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn, hủy hoại hạnh phúc của cả một gia đình và để lại nỗi ám ảnh dai dẳng cho xã hội.