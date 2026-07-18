Holly Brown là một bà mẹ làm nội trợ 31 tuổi, đang sống cùng gia đình tại Clacton-on-Sea, Essex (Anh). Cô có 4 đứa con, trong đó có một cô con gái 5 tuổi tên Olivia. Holly luôn cho rằng Olivia hoạt bát nhất và rất khỏe mạnh, nên khi con có những dấu hiệu ban đầu của ung thư não, cô đã chủ quan.

Cụ thể, Olivia bị choáng và nôn mửa lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm nay. “Đó là một ngày trời nắng, con bé chơi đùa ngoài trời nên tôi nghĩ rằng nó bị say nắng. Tôi cho nó uống nước, chườm lạnh và nằm nghỉ ngơi trong phòng. Buổi tối con bé đã đỡ hẳn, lại vui vẻ chạy nhảy nên tôi không quá để tâm”, Holly kể lại.

Tuy nhiên, buổi trưa ngày hôm sau Olivia lại tiếp tục nôn mửa và mệt mỏi. Holly cho rằng Olivia vẫn chưa khỏe hẳn đã ra ngoài nên lại bị say nắng. Cô tiếp tục chăm sóc con gái nhưng không hề biết có căn bệnh ung thư kinh khủng đang ẩn nấp.

Bé gái 5 tuổi phát hiện ung thư sau khi được mẹ đưa đi khám vì say nắng

Ngay cả khi dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình, tình trạng Olivia không khá lên. Thấy con liên tục nôn mửa, đau đầu và kiệt sức đến mức không thể tự đứng vững, Holly quyết định tạm gác mọi công việc để đưa con tới một bệnh viện lớn.

Tại đây, bác sĩ phát hiện cô bé có khối u não nguy hiểm gây tắc nghẽn dịch não tủy, cần phẫu thuật gấp để giữ được mạng sống. Thậm chí, khối u của Olivia ở vị trí đặc biệt, không thể cắt bỏ hoàn toàn và đã bắt đầu di căn.

Olivia và mẹ Holly Brown tại bệnh viện

Người mẹ hối hận vì bỏ qua 3 dấu hiệu ung thư não của con

Khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, Holly sốc nặng và suy sụp tới mức phải nhập viện. Tuy nhiên, là một người mẹ và đang phải chăm sóc 4 đứa con cùng lúc, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện ngay từ sáng hôm sau.

Holly kể lại: “Tôi tưởng con bé chỉ ốm vặt nhưng họ nói đó là u nguyên bào thần kinh đệm độ ba. Đây là một loại khối u phát triển ở tiểu não ở phía sau não, là khu vực chịu trách nhiệm về thăng bằng và vận động.

Chỉ trong vài ngày, con bé liên tục trải qua 2 cuộc đại phẫu. Kết quả chỉ có thể cắt bỏ 95% khối u, 5% còn lại quá gần não nên không thể loại bỏ mà không gây tổn thương. Hơn nữa, bác sĩ thông báo rằng khối u ác tính đã di căn tới cột sống vào thời điểm được phát hiện. Tôi sốc và đau đớn vô cùng, cảm giác như chính sự chủ quan của tôi đã làm lỡ thời điểm điều trị của con bé khi phát hiện muộn” .

Bác sĩ điều trị cho biết, Olivia bị u nguyên bào thần kinh đệm, một loại khối u não thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và làm ảnh hưởng đến khả năng vận động và thăng bằng. Đây cũng là dạng ung thư não hiếm gặp thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nhất là 3 - 8 tuổi. Bệnh cũng khó phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với sự mệt mỏi hoặc bệnh vặt. Trong khi trẻ nhỏ khó mô tả sự khó chịu của mình một cách rõ ràng.

Olivia mắc u nguyên bào thần linh đệm và đang trong qúa trình điều trị bệnh

Có 3 dấu hiệu bất thường mà người mẹ Holly đã bỏ lỡ, cũng là những triệu chứng sớm thường gặp ở u nguyên bào thần kinh đệm là:

- Buồn nôn và nôn dai dẳng không rõ nguyên nhân: Tình trạng này kéo dài dù không có dấu hiệu ngộ độc hay các bệnh thông thường. Lưu ý xảy ra thường nhiều hơn vào buổi sáng hoặc sau khi thay đổi tư thế.

- Rối loạn vận động và mất thăng bằng: U nguyên bào thần kinh đệm ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động và giữ thăng bằng. Do đó sẽ gây ra sự khó khăn trong khi đi lại, thay đổi tư thế nhanh, đứng không vững hoặc rất dễ té ngã. Có thể kèm theo tình trạng run rẩy tay chân hoặc yếu cơ.

- Thay đổi ở mắt: Sưng hoặc phù gai thị là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm. Gây ra tình trạng sưng mắt, lác hoặc mất đối xứng giữa hai mắt, nhìn mờ hoặc khó tập trung khi nhìn. Nó thường đi kèm với đau đầu và nôn nao.

Ngoài ra, khi bệnh ngày càng tiến triển có thể dẫn tới nhiều triệu chứng khác, nghiêm trọng hơn. Ví dụ như đau đầu nghiêm trọng, suy giảm trí nhớ, thay đổi tính cách, kiệt sức, co giật, không thể vận động…

Hiện tại, Olivia vẫn đang tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư não khủng khiếp. Holly chia sẻ câu chuyện của con mình với hy vọng tất cả mọi người hãy chú ý hơn tới những bất thường của con trẻ, không rơi vào trường hợp như gia đình cô.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Express