Cao 2,01 m, nặng 104 kg, Amira Evans (26 tuổi) là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô thường xuyên trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực, thậm chí bị gắn mác "thừa cân" chỉ vì cân nặng của mình.

Trước những lời chỉ trích về ngoại hình, Amira khẳng định cô không béo phì và cơ thể hiện tại hoàn toàn phù hợp với vóc dáng đặc biệt của mình.

Theo cô, việc đánh giá một người chỉ dựa vào cân nặng mà bỏ qua chiều cao, tỷ lệ cơ bắp và tình trạng sức khỏe là điều thiếu chính xác.

"Tôi không thừa cân. Nếu tôi chỉ nặng khoảng 40 kg như một số người nghĩ là phù hợp, có lẽ cơ thể tôi đã không thể tồn tại khỏe mạnh như bây giờ", Amira thẳng thắn chia sẻ.

Amira cho biết nhiều người theo dõi cô trên mạng xã hội không chỉ quan tâm đến chiều cao vượt trội mà còn bị thu hút bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, vóc dáng săn chắc và sức khỏe của cô.

Một số người thậm chí đề nghị cô chia sẻ hình ảnh cân nặng hoặc quá trình tập luyện để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa việc "tăng cân" và "tăng cơ".

Ảnh Khaosod

Người phụ nữ này khẳng định mục tiêu của cô không phải là tăng cân mất kiểm soát hay tích tụ mỡ thừa. Thay vào đó, cô tập trung xây dựng cơ bắp, duy trì thể lực và trở nên khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

"Tôi không muốn trở nên béo phì. Tôi muốn có một cơ thể khỏe mạnh, mạnh mẽ và phù hợp với chính mình", cô nói.

Ít ai biết rằng trước khi tự tin với ngoại hình hiện tại, Amira từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Khi ấy, cô có thân hình rất gầy nhưng vẫn bị trêu chọc vì chiều cao khác biệt. Những trải nghiệm đó khiến cô nhận ra rằng dù một người gầy hay đầy đặn, họ vẫn có thể trở thành mục tiêu của những lời phán xét.

Hiện tại, Amira lựa chọn tập trung vào những người yêu thương và ủng hộ mình thay vì để những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cô đặt mục tiêu duy trì cân nặng trên 100 kg, tiếp tục rèn luyện cơ bắp và xây dựng một hình ảnh khỏe khoắn, tự tin.

Theo Khaosod câu chuyện của Amira Evans cũng là lời nhắc rằng vẻ đẹp không thể được đo bằng một con số duy nhất. Điều quan trọng hơn là sức khỏe, sự tự tin và cách mỗi người cảm thấy hài lòng với cơ thể của chính mình.