Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc): bé gái 4 tuổi sau khi uống trà sữa trân châu rồi ra chơi nhún trên bạt lò xo đã bất ngờ bị nghẹn do trân châu trào ngược, dẫn tới ngạt thở và tử vong.

Gia đình bé cho biết, quán trà sữa nơi xảy ra vụ việc không có cảnh báo rõ ràng về việc trẻ nhỏ không nên uống trà sữa trân châu, cũng không có nhân viên nào nhắc nhở hay tư vấn.

Theo thông tin từ trung tâm thương mại Baolong Plaza, thị trấn Duqiao, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, nơi quán trà sữa hoạt động, vụ việc hiện đang được chính quyền, công an và tòa án cùng vào cuộc. Đại diện khu thương mại cho biết họ đang “tích cực phối hợp xử lý”.

Phóng viên liên hệ với cửa hàng trà sữa liên quan, một nhân viên xác nhận công ty đang giải quyết vụ việc. Người này nói rằng trên ứng dụng đặt hàng của quán “có hiển thị cảnh báo an toàn”, khuyến cáo “trẻ em và người cao tuổi cần có người giám hộ khi sử dụng”.

Tuy nhiên, cha mẹ của nạn nhân không đồng tình. Trong đoạn video được gia đình chia sẻ sau sự việc, họ cho rằng hạt trân châu quá to và dính, dễ gây nghẹn hoặc tắc đường thở, nhất là với trẻ nhỏ. Gia đình yêu cầu thương hiệu trà sữa chịu trách nhiệm vì thiết kế sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây chết người.

Chiều 24/9, luật sư Lý Kiện (Công ty Luật Liên hợp Vạn Hòa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết: “Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc, nếu nguyên liệu hoặc quy trình chế biến trân châu trong trà sữa không đạt tiêu chuẩn an toàn, cửa hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, song một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn từ loại đồ uống tưởng chừng vô hại.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi uống trà sữa trân châu, vì hạt trân châu có độ dẻo và kích thước dễ gây tắc nghẽn đường thở nếu vô tình hít phải, đặc biệt là khi trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy. Một ly trà sữa có thể ngọt ngào với người lớn, nhưng lại có thể là “bẫy tử thần” với trẻ nhỏ nếu cha mẹ thiếu cảnh giác.

Nguồn và ảnh: QQ