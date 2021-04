Bé gái 12 tuổi mắc bệnh phụ khoa phải cắt bỏ ống dẫn trứng, nguyên nhân xuất phát từ thói quen không ngờ

Bé gái 12 tuổi mắc bệnh phụ khoa phải cắt bỏ ống dẫn trứng

Các bệnh phụ khoa luôn khiến chị em phụ nữ lo lắng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 80% phụ nữ sẽ mắc các bệnh phụ khoa ở nhiều mức độ khác nhau trong cuộc đời. Nói đến bệnh phụ khoa, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ đến chỉ những phụ nữ trưởng thành mới mắc, ít ai nghĩ rằng trẻ nhỏ cũng mắc bệnh phụ khoa. Nữ y tá Tiểu Hồ thuộc Khoa Phụ sản của Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh cho biết, cách đây không lâu, cô đã gặp một bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa chỉ mới 12 tuổi.



Tiểu Văn, một bé gái 12 tuổi, học cấp 2 cách đây không lâu thường xuyên bị đau bụng, buồn nôn và nôn mửa, cô bé đã đến bệnh viện khám và uống thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bác sĩ đề nghị đến Khoa phụ sản để điều trị.

Ảnh minh họa

Sau khi siêu âm B và chụp MRI, bác sĩ phát hiện ra Tiểu Văn bị viêm vùng chậu và tắc ống dẫn trứng (Hydrosalpinx: tắc do chất lỏng, dịch tích tụ trong vòi trứng). Khi nhìn thấy kết quả khám bệnh, cả bác sĩ và mẹ của Tiểu Văn đều rất sốc, đây không phải là bệnh phụ khoa sao? Tại sao bé gái mới chỉ 12 tuổi đã mắc bệnh phụ khoa?

Sau khi tìm hiểu kỹ, được biết trước đó mẹ của Tiểu Văn đã bị viêm âm đạo, nhưng chưa được chữa khỏi, còn Tiểu Văn thì thường xuyên mặc chung đồ lót của mẹ, bác sĩ cho rằng mầm bệnh do lây qua đồ lót. Hơn nữa, chu kỳ kinh nguyệt của Tiểu Văn tương đối dài (7-10 ngày), và thói quen vệ sinh kinh nguyệt không tốt tạo điều kiện cho vi trùng sinh sôi. Cuối cùng, do tình trạng ngày càng xấu đi, bác sĩ đã phải cắt bỏ một ống dẫn trứng của Tiểu Văn. May mắn thay, sau khi điều trị, Tiểu Văn đã qua cơn nguy kịch.

"Chứng kiến điều này, tôi tin rằng nhiều người cũng cảm thấy rất xót xa, dù bệnh viêm phụ khoa của Tiểu Văn đã được chữa khỏi nhưng Tiểu Văn lại bị mất một bên ống dẫn trứng. Chị em phụ nữ nào cũng biết ống dẫn trứng quan trọng như thế nào đối với phụ nữ, nếu thiếu một ống dẫn trứng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của phụ nữ", y tá Tiểu Hồ nói.

Bé gái cũng có thể mắc bệnh phụ khoa?

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người nghiễm nhiên xếp bệnh phụ khoa dành cho phụ nữ trưởng thành, thậm chí 90% người cho rằng bé gái không mắc bệnh phụ khoa. Y tá Tiểu Hồ chia sẻ rằng, bệnh phụ khoa không phân thành lứa tuổi, phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng có nguy cơ mắc bệnh, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đến người già.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bậc cha mẹ cho rằng vùng kín của bé gái tương đối đơn giản, không quan hệ tình dục nên sẽ không bị lây nhiễm các bệnh phụ khoa. Thực tế cho thấy, trẻ nhỏ có âm hộ phát triển chưa trưởng thành, thiếu oestrogen bảo vệ môi trường đường sinh dục, sức đề kháng của bản thân tương đối thấp nên trẻ nhỏ cũng rất dễ bị mầm bệnh gây hại.

Ảnh minh họa

Nhìn chung, "thủ phạm" gây ra các bệnh phụ khoa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hầu hết là những thói quen xấu của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Y tá Tiểu Hồ đã từng một bệnh nhi viêm nhiễm phụ khoa khi mới 2 tuổi, một bệnh nhi nhiễm vi-rút HPV lúc 3 tuổi… và hầu hết những bệnh nhân này đều do sự bất cẩn của cha mẹ, ví dụ như: quần áo của người lớn và trẻ em giặt trong máy giặt cùng nhau, dùng chung khăn tắm, quần áo cá nhân,… và lúc này vi trùng có thể được truyền sang em bé khi giặt quần áo. Ngoài ra, mặc quần kín hơi trong thời gian dài cũng có thể khiến vi khuẩn phát triển.

Vì vậy, cách tốt nhất để giúp trẻ tránh mắc các bệnh phụ khoa trong cuộc sống hàng ngày là không dùng chung quần áo, khăn tắm cá nhân. Ngoài ra, tốt nhất khi còn nhỏ, cha mẹ không cho trẻ mặc quần hở đũng, để phần kín của trẻ tránh tiếp xúc trực tiếp với đồ vật bên ngoài.

Nguồn: QQ

https://new.qq.com/omn/20210331/20210331A025YF00.html?fbclid=IwAR2WhxzzEKoak4yXxO__1kJS2M0A9qZLzcMkgVfesomWZWa62PgDJgh_g9c