Bé 33 ngày tuổi lờ đờ, thiếu máu nặng sau khi được hàng xóm dùng kim khâu chữa bệnh

Một bé trai 33 ngày tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, mất nước, thiếu máu nặng và rối loạn đông máu sau khi gia đình tự điều trị bằng các phương pháp dân gian tại nhà.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện nôn nhiều lần trong ngày, có những cơn nôn vọt, kèm sốt và đi ngoài phân lỏng màu vàng 3-4 lần/ngày.

Gia đình đã tự cho trẻ uống và tắm thuốc nam. Sau đó, trẻ được đưa sang nhà hàng xóm để đốt đèn và sử dụng kim khâu quần áo chích, rạch nhiều vị trí trên cơ thể. Tình trạng không cải thiện, trẻ được đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa cấp cứu.

Nhân viên y tế khám, chăm sóc cho trẻ sơ sinh tại Khoa Nhi, BVĐK khu vực Chiêm Hóa. Ảnh: BVCC.

Khi nhập viện, trẻ lờ đờ, da xanh vàng, niêm mạc nhợt, thóp căng phồng, bụng chướng và thỉnh thoảng xuất hiện những cơn gồng cơ nhẹ. Trên cơ thể trẻ ghi nhận nhiều tổn thương da do bỏng và nhiều vết thương hở do chích rạch, có vị trí tiếp tục chảy máu.

Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng toàn thân, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và tiến hành điều trị cấp cứu. Kết quả cận lâm sàng cho thấy trẻ thiếu máu nặng kèm rối loạn đông máu.

Nhận định đây là trường hợp bệnh nặng, có nguy cơ diễn biến xấu và vượt quá khả năng điều trị tại tuyến cơ sở, kíp trực đã hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện và thống nhất chuyển trẻ lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt thận trọng khi trẻ có dấu hiệu bất thường, nhất là trẻ sơ sinh. Các biểu hiện như sốt hoặc bất thường về thân nhiệt, bỏ bú/bú kém, nôn nhiều hoặc nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da bất thường hoặc chảy máu đều cần được đánh giá y tế kịp thời.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc, thuốc nam, nước lá hoặc các sản phẩm chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Đặc biệt, không thực hiện các phương pháp như đốt, châm, khều, rạch hoặc sử dụng vật nhọn trên cơ thể trẻ, bởi có thể gây bỏng, chảy máu, tổn thương mô và nhiễm trùng.

Trẻ sơ sinh có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, không nên trì hoãn hoặc tự điều trị tại nhà.