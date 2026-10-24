Bé 13 tuổi ho mãi không thôi, bác sĩ phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong

Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương, các triệu chứng của bệnh nhi bắt đầu xuất hiện từ năm 2023. Trẻ có biểu hiện tức ngực phải, ho khạc đờm xanh vàng và sốt từng cơn. Sau khi thăm khám, chụp X-quang tại một bệnh viện tư, trẻ được chẩn đoán viêm phổi thùy.

Sau một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, trẻ hết sốt, không còn ho và khó thở. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, triệu chứng ho có đờm xuất hiện trở lại dù trẻ không sốt.

Dị vật âm thầm gây tổn thương phổi suốt hơn 3 năm. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực tại một bệnh viện khác cho thấy tổn thương viêm phổi thùy kèm xẹp phổi. Bệnh nhi tiếp tục được điều trị nội trú trong một tuần. Dù các triệu chứng thuyên giảm, tổn thương phổi vẫn tồn tại và sau đó được nhận định là xẹp phổi bẩm sinh.

Trong thời gian tiếp theo, trẻ chỉ thỉnh thoảng ho nên gia đình chưa phát hiện nguyên nhân bất thường. Dị vật trong đường thở vì thế tiếp tục tồn tại, âm thầm gây ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện Bệnh viện Phổi Trung ương, trẻ lại xuất hiện tình trạng ho khạc đờm, tức nặng ngực, dù không sốt và không khó thở.

Qua thăm khám, kết hợp rà soát các phim X-quang trước đây, các bác sĩ Khoa Nhi nhận thấy tổn thương phổi liên tục tái diễn tại cùng một vị trí ở phổi phải. Đây là dấu hiệu đáng chú ý, gợi ý khả năng có nguyên nhân gây tắc nghẽn khu trú đường thở, thay vì chỉ là những đợt nhiễm trùng hô hấp thông thường.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tình trạng xẹp nhu mô thùy dưới phổi phải, kèm giãn phế quản và ứ dịch trong các phế quản tương ứng. Từ những bất thường này, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật đường thở bị bỏ quên và quyết định hội chẩn với các chuyên gia nội soi phế quản để xác định nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ Khoa Nội soi Chẩn đoán và Can thiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương phát hiện một dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản thùy dưới phổi phải.

Đáng chú ý, vùng niêm mạc xung quanh dị vật đã tăng sinh, phù nề và rất dễ chảy máu, cho thấy tình trạng tổn thương tại chỗ kéo dài.

Bằng kỹ thuật chuyên môn cùng thao tác thận trọng, ê-kíp bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giải phóng vị trí bít tắc đường thở, đồng thời hút sạch đờm mủ trong phế quản.

Sau can thiệp, các triệu chứng ho và tức ngực của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng để đánh giá mức độ tổn thương phổi, từ đó xây dựng hướng điều trị tiếp theo.

Ho kéo dài, viêm phổi tái diễn: Không nên bỏ qua nguy cơ dị vật đường thở

TS.BS Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống , dị vật đường thở có thể khó phát hiện do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý như viêm phổi kéo dài, lao phổi hoặc khối u phổi. Điều này càng gây khó khăn ở trẻ em, đặc biệt khi không khai thác được tiền sử hóc, sặc dị vật.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi và xẹp phổi. Trong những trường hợp kéo dài, tình trạng tắc nghẽn còn có thể dẫn đến tổn thương phế quản và nhu mô phổi, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Từ trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo cần chủ động tìm kiếm nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, trong đó có dị vật phế quản, ở những trẻ bị viêm phổi hoặc xẹp phổi kéo dài, đặc biệt khi tổn thương tái diễn tại cùng một vị trí.

Phụ huynh cần lưu ý nếu trẻ ho dai dẳng, ho khạc đờm, đau hoặc tức ngực; nhất là khi đã điều trị viêm phổi nhưng tổn thương không cải thiện hoặc liên tục tái phát. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, đánh giá đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định nguyên nhân.

Phát hiện sớm dị vật đường thở không chỉ giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn mà còn góp phần hạn chế tổn thương phổi kéo dài, bảo vệ sức khỏe và chức năng hô hấp của trẻ.

Để đề phòng hóc dị vật, trong cuộc sống hàng ngày, người dân cần lưu ý: - Cắt nhỏ thức ăn cho người cao tuổi. - Nhắc trẻ ngồi yên khi ăn, không vừa ăn vừa chạy nhảy. - Không để pin, vật nhỏ trong tầm tay trẻ. - Hạn chế vừa ăn vừa nói cười quá nhiều. - Khi nghi ngờ có dị vật, đi khám ngay.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Dân Việt)