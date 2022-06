Bẫy mua bán người từ mồi nhử “việc nhẹ lương cao”

Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 2006, quê Phú Yên) bị mất liên lạc khi vào TP Hồ Chí Minh tìm việc và sau đó bị đưa vượt biên sang Campuchia, hiện đã được đưa trở về nhà. Hôm 5/6, khi từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vào đến TP Hồ Chí Minh tìm việc, Ngọc được một phụ nữ đến đón tại bến xe ở số 537 Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) rồi chở về một căn nhà, nơi có khoảng 5 người con gái khác cũng giống như Ngọc.



Ngày hôm sau, có 3 người chở Ngọc cùng các cô gái còn lại lên Tây Ninh rồi băng qua một cánh đồng lúa để vượt biên trái phép vào Campuchia. Khi đến bên kia biên giới, cả nhóm bị nhốt vào một phòng riêng, có người canh gác ngày đêm.

Trong khoảng thời gian này, Ngọc có gọi điện về gia đình. Gia đình Ngọc cũng thông tin rằng họ nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con…

Theo ông Nguyễn Văn Hương (SN 1969, quê Phú Yên), cha ruột của Ngọc, thời điểm Ngọc gọi điện về gia đình có người giám sát ở bên cạnh. Ngọc cho biết là phải nói theo những gì nhóm người canh gác đã hướng dẫn trước đó, nếu không sẽ bị đánh đập, bỏ đói…

Các nạn nhân được cơ quan Công an giải cứu và tờ rơi cảnh báo thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Gia đình trình báo, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đã vào cuộc điều tra. Cục Cảnh sát hình sự đã tìm thấy Ngọc vào ngày 18/6 ở Campuchia và sau đó dẫn qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi đưa về TP Hồ Chí Minh bàn giao cho gia đình lúc 16h30 cùng ngày.



Theo ông Hương, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của báo chí và Công an Việt Nam nên cháu Ngọc mới được thả ra và được Công an Việt Nam qua bên Campuchia tìm thấy đưa về. Nhiều người khác đã bị dụ dỗ, lừa dính vào cái “bẫy” việc nhẹ lương cao, bị lừa bán qua Campuchia làm việc đã không may mắn được giải cứu kịp thời như thế.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 21 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình sống trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia lao động, bị bóc lột, cưỡng bức. Nếu muốn trở về Việt Nam thì phải đưa tiền chuộc.

Nhận định về vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm buôn bán người là vấn đề nhức nhối được thế giới và Việt Nam quan tâm. Hiện nay các nhóm tội phạm buôn bán người thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, dụ dỗ người dân rơi vào cạm bẫy mua bán người.

Lợi dụng tình trạng người lao động đang cần tìm kiếm việc làm, nhất là lao động ở các vùng nông thôn hoặc những lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người dân có hiểu biết hạn chế, gia đình khó khăn, các đối tượng lừa đảo đưa ra những lời dụ dỗ về mức lương “khủng”, kèm theo chế độ đãi ngộ hấp dẫn đã khiến hàng trăm người lao động nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy.

Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều cách để đưa họ vượt biên sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch hoặc nhập cảnh trái phép. Nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước để dụ dỗ người lao động. Chỉ khi sang đến nước bạn, họ mới thực sự vỡ lẽ. Họ bị biến thành “nô lệ”, bị bóc lột bằng đủ mọi cách, bị đối xử thậm tệ nhưng không biết cầu cứu ai. Họ bị bán cho các chủ lao động nước ngoài.

Các nạn nhân bị đưa vào các khu sòng bạc hay khách sạn làm những công việc dọn dẹp với tiền lương ít ỏi nhưng lại bị trừ rất nhiều khoản chi phí. Tại các sòng bạc, họ sẽ được huấn luyện cách thức để tìm kiếm, mời chào, lôi kéo các khách hàng tham gia đánh bạc trên mạng. Họ bị áp đặt doanh thu, nếu không đủ sẽ phải đóng tiền phạt; thậm chí còn bị giam lỏng nên không thể nào bỏ trốn. Những người từ chối làm việc và muốn quay trở về Việt Nam có thể bị đánh đập, bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn USD mới được thả…

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp điều tra khi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân, người nhà của nạn nhân có thể liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo sự việc; gọi tổng đài quốc gia 111, đường dây nóng 18001567 để được hỗ trợ, giúp đỡ.