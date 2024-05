Bắt hai nghi phạm trộm xe máy lẫn hàng hoá của shipper

Ngày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (37 tuổi) Nguyễn Đức Hoàng (31 tuổi, em ruột của Huy) và Hoàng Văn Quang (36 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về tội “ Trộm cắp tài sản ”.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy (bên trái) cùng em ruột Nguyễn Đức Hoàng.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Hoàng và Ngô Thị Hồng (30 tuổi, quê Nghệ An, bạn gái của Hoàng) về hành vi “Tàng trữ trái phépaàng hóa của shipper H.V.S. (34 tuổi, quê Vĩnh Long) trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) vào trưa 21/4.

Sau khi trộm được tài sản, Huy và Hoàng mang bán cho một người đàn ông với giá 6 triệu đồng, một số đơn hàng được vứt ở khu vực Đại học Quốc gia TPHCM và số còn lại mang về căn hộ cùng Hồng sử dụng.

Ngoài ra, Huy cũng khai cùng Quang trộm xe máy của ông Đ.Đ.M. (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) vào trưa 14/4 tại khu vực chung cư Topaz Home 2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức). Cả hai mang xe máy đi bán được 2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Riêng Quang khai trộm xe máy của ông L.V.B. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) ở block A2 chung cư Topaz Home 2 vào khoảng 10h ngày 24/4.

Kiểm tra căn hộ của Hồng, công an thu gói nylon chứa ma túy. Qua xác minh lai lịch, Quang, Huy, Hoàng đều có tiền án trộm cắp tài sản và dương tính với ma túy.

Cơ quan công an đưa Hoàng trở lại hiện trường để thực nghiệm hành vi.

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/4, anh S. để xe máy trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để vào quán cơm ăn trưa.

Ít phút sau, hai thanh niên đi chung xe máy tiếp cận, trộm chiếc xe cùng hàng hóa của anh S. rồi tẩu thoát. Anh S. phát hiện kẻ gian đang trộm xe nên hô hoán và cùng người dân chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.

Sự việc diễn ra trong khoảng 12 giây và được camera an ninh ghi lại. Theo anh S., thùng hàng có hơn 80 đơn hàng đang chuẩn bị giao cho khách với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.