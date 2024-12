Công an tỉnh Phú Yên ngày 15/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Tân (SN 1994, trú khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội danh Đe doạ giết người.

Trước đó, chiều ngày 04/12/2024, Công an huyện Sông Hinh nhận được tin báo tố giác của chị N. T. Th (SN 1999, trú thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) về việc chị bị đối tượng Nguyễn Duy Tân (là chồng chị Th) đe dọa sẽ dùng súng sát hại chị và cha mẹ chị Th.

Công an huyện Sông Hinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức xác minh, thu thập thông tin, tài liệu ban đầu về vụ việc và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để đấu tranh, làm rõ hành vi trên.

Đối tượng Tân (ảnh nhỏ) và khẩu súng công an thu giữ - Ảnh: CA Tỉnh Phú Yên

Được biết, Tân và chị Th. kết hôn năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống với nhau, Tân thường lớn tiếng chửi mắng, đánh đập và đe dọa tính mạng chị Th. Sau một cuộc cãi vã gay gắt vào cuối tháng 8/2024, chị Th. không kiềm chế được lối sống ngang ngược, thô bạo của Tân nên đòi ly hôn, nhưng Tân bất ngờ lấy con dao gọi hoa quả gí vào cổ vợ đe dọa “Ly hôn thì tao cắt cổ mầy, còn nếu bỏ về nhà cha mẹ mầy, thì tao đến đốt nhà”.

Sự việc xảy ra vài lần sau đó và gần nhất là đầu tháng 12 đã khiến chị Th. báo Công an xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh.

Qua đấu tranh, đối tượng Tân khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, chị Th đòi ly hôn nên Tân bực tức, nhiều lần nhắn tin, gọi điện để chửi mắng, hăm dọa giết chị Th; đốt nhà cha mẹ vợ.

Đồng thời, Tân tự quay 1 video có hình ảnh Tân cầm một khẩu súng hơi và lời nói đe dọa sẽ bắn chết chị Th và cha mẹ chị Th, sau đó gửi cho vợ.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người khác, ngày 05/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Tân và thu giữ khẩu súng hơi của Tân dài 101,5cm, có ống ngắm cùng 33 viên đạn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh cũng quyết định trưng cầu giám định khẩu súng đã thu giữ, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.