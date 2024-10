Liên quan đến sự việc trên, ngày 15/10, Phó Giáo sư L.C.N. (hiện đang công tác tại Đại học Bách Khoa Hà Nội) chủ căn hộ tại tầng 14, Chung cư 129D Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội - người đăng tải sự việc lên mạng xã hội cho hay hiện tại anh đang rất lo lắng cho các con nhỏ của mình, bởi trước đó anh đã bị một nhóm người lạ mặt cầm dao uy hiếp và dọa… "gặp đâu chém đó".



Phó Giáo sư, Tiến sĩ L.C.N. – Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội làm việc với công an

Theo anh N., vào tối ngày 11/10 mới đây, những cư dân không đồng ý nộp phí dịch vụ do chưa tìm được tiếng nói chung với chủ đầu tư chung cư đã không được xuống hầm gửi xe. Người dân đành phải đỗ xe ngay trước cổng chung cư, trong đó có xe anh N. Tại đây, anh N. đã bị một nhóm người lạ mặt từ đâu kéo tới gây hấn, xô xát, thậm chí đe dọa tính mạng bằng dao và những ngôn từ đầy bạo lực.



Nhóm này đã xông vào giật mở cửa xe, lôi anh N. xuống xe và chửi bới, đe dọa. Sau đó, một trong số này đã "tác động vật lý" tới anh N. Cụ thể, trong tường trình gửi tới Công an phường Trương Định ngay tối cùng ngày, anh N. cho biết: "Khi tôi xuống, vừa mở cửa xe nhấn ga thì có một nhóm 6-7 người đàn ông đập vào cửa xe, giật cửa xe rồi đấm vào mạn sườn, vai tôi. Tôi có nhìn thấy con dao sắc nhọn được rút ra. Nhóm người này còn chửi bới, xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt tôi và đe dọa: 'Mày ra khỏi đường Giải Phóng thì tao giết mày'".

Nhóm người chửi bới, lăng mạ và cầm dao dọa giết anh N.

Ngay khi thấy tình hình đẩy lên căng thẳng, nhiều cư dân đã gọi cho 113 và công an khu vực đến. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm người này đã lẻn đi nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, nhóm này vẫn không quên chỉ tay và buông lời dọa nạt anh N.

Theo anh N., trong nhóm người này, anh nhận diện được một người đàn ông đang sinh sống tại căn hộ liền kề, ngay cạnh chung cư anh N. đang sinh sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh N. đã trình báo Công an phường Trương Định. Tuy nhiên, thông tin về nhóm người cầm dao đe dọa, hành hung anh đến nay vẫn chưa rõ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trung – Ban đại diện Cư dân Chung cư 129D Trương Định xác nhận, tối 11/10 vừa qua, anh N. đã bị nhóm người lạ cầm dao hành hung đe dọa. Sự việc đã được anh xuống ban quản lý báo cáo lại và đề nghị trích xuất camera an ninh, đồng thời tiến hành các thủ tục báo cáo đến cơ quan chức năng.

Nói thêm về vấn đề này, được biết, nhiều năm qua, hàng ngàn cư dân ở chung cư 129D Trương Định (số 129 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu và khiếu kiện vì cho rằng chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đồng Tháp và Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 22 (Handico 22) chiếm giữ quỹ bảo trì, chậm trả sổ hồng và trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư. Đặc biệt, khi cư dân đấu tranh đòi quyền lợi của mình thì bị đe dọa "khủng bố" tinh thần, thậm chí bị cắt luôn các dịch vụ dân sinh.

Trước đó, sáng 16/1/2024, toàn bộ hộ dân sinh sống tại chung cư này đã bị cắt hết nước sạch mà không hề được báo trước. Không những thế, tại chung cư cũng xuất hiện nhóm người lạ mặt, mặc đồng phục đen và trang bị công cụ hỗ trợ, tự xưng là đội an ninh của chủ đầu tư. Sau đó qua quá trình đấu tranh của cư dân, nước mới được cấp trở lại.

Nhiều năm qua, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại Chung cư 129 Trương Định (Hà Nội) đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, "tố cáo" Công ty cổ phần Đồng Tháp và Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 22 (Handico 22) chủ đầu tư dự án tự ý cắt điện, nước của cư dân.

Băng rôn được treo tại chung cư 129D Trương Định - hình ảnh quen thuộc tại đây trong nhiều năm qua

Anh Phạm Đức Vinh - đại diện cư dân chung cư 129D Trương Định - bức xúc cho biết suốt 7 năm qua, gần 200 hộ dân sống tại chung cư này không được các cấp chính quyền cho làm tạm trú thường trú, nhập hộ khẩu, sinh hoạt Đảng, chăm sóc y tế sức khỏe bà mẹ - trẻ em - người cao tuổi, không được điều tra dân số trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019… cũng như làm sổ hồng.

Bên cạnh đó, anh Vinh cho biết, quyền an toàn tính mạng tại chung cư này không được đảm bảo do chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận chất lượng an toàn xây dựng phần móng, kết cấu thân, hệ thống cơ điện; an toàn về phòng chống cháy nổ; an toàn chống sét; an toàn vận hành thang máy, xả thải…

"Cư dân nhiều lần phản ánh đến liên danh chủ đầu tư nhưng không nhận được câu trả lời và 2 công ty lại quay ra đổ lỗi cho nhau về những vi phạm liên quan việc không nghiệm thu, chậm nộp thuế. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho rằng vi phạm của chủ đầu tư khiến họ không thể làm thủ tục về thường trú, chuyển khẩu cho các hộ dân", anh Vinh nói.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Anh - Chủ tịch UBND phường Trương Định (Hai Bà Trưng) - cho biết, chủ đầu tư bàn giao cho dân vào ở là sai quy định của pháp luật. Các hộ dân làm các thủ tục hành chính như chuyển khẩu, cấp sổ hồng… chưa được phép theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Chủ tịch phường Trương Định, các vướng mắc tại chung cư 129D Trương Định chủ yếu ở đây là do chủ đầu tư dẫn tới quyền lợi của các cư dân chưa được đáp ứng. Phường đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư phải tìm giải pháp khắc phục để hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan!

Liên quan vụ việc ồn ào mới đây tại chung cư 129D Trương Định, lãnh đạo Công an Quận Hai Bà Trưng cho biết, trong những ngày vừa qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Công an phường Trương Định, lãnh đạo công an quận đã giao cho cán bộ điều tra xử lý. Theo vị lãnh đạo, đây là vụ việc phức tạp, chung cư từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân.