Hé lộ hành vi của giang hồ Quân Idol: Dọa giết cả nhà cán bộ, tự xưng công an để bắt người

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận điều tra, gửi đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân "Idol", 33 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về tội đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ kết luận điều tra cho biết, ngày 8/6/2023, sau khi biết có một cán bộ công an công tác tại Công an TT.Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) đang dò hỏi về việc làm ăn của mình, Quân "Idol" đã gọi điện trực tiếp cho cán bộ này và đe dọa: "Tau là "Quân Khe Sanh" đây, giết cả nhà bây chơ, không biết súng nổ nhà bây ngày mô, con cái bây đi học liệu đó…".

Trong lúc gọi điện, Quân "Idol" còn dùng một máy điện thoại khác để quay hình lại cuộc gọi này.

Cán bộ công an kể trên là ông TVT, ngụ tại huyện Vĩnh Linh. Ông TVT nhận thấy rằng Quân "Idol' là đối tượng có tiền án, thường xuyên tụ tập những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự để đe dọa những ai cản trở mình.

Vị cán bộ công an này lo lắng rằng Quân "Idol" có thể sẽ gây hại cho tính mạng của ông và gia đình, nên đã thông báo cho cơ quan điều tra. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định rằng hành vi của Quân rất nguy hiểm, xâm phạm đến quyền được sống và quyền tự do không thể bị xâm phạm của con người.

Trong quá trình vi phạm pháp luật, Quân "Idol" cũng đã thể hiện thái độ coi thường và xúc phạm đến danh dự của lực lượng công an.

Hành vi của Quân "Idol" không chỉ gây nguy hiểm gián tiếp cho quyền sống, quyền tự do của người khác, mà còn cho thấy sự khinh thường pháp luật, chính quyền cơ sở cùng lực lượng công an, đủ căn cứ để cấu thành hành vi "đe dọa giết người".

Nguyễn Quốc Quân bị lực lượng chức năng tạm giữ khẩn cấp ngay tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) vào sáng qua 25/8. Ảnh: CA Quảng Trị

Bên cạnh đó, ngày 17/8/2021 xảy ra vụ việc nhóm 4 người trú tại huyên Hướng Hóa tìm đến nhà "Quân Idol" để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm 4 người này đứng trước nhà "Quân Idol" gọi to nhưng không thấy ai nên dùng đá ném vỡ kính tầng 2, báo Thanh Niên đưa tin.

Sáng 18/8/2021, Quân "Idol" nắm được danh tính 4 người này nên lái ô tô đến tận nơi, tự xưng là công an để "điều tra" về việc dùng đá ném vỡ kính nhà Quân. Nghiêm trọng hơn, Quân "Idol" đưa 3 trong 4 người này về nhà đánh đập, đe dọa và còn livestream trên trang Facebook cá nhân.

Quân "Idol" trước khi bị bắt. Ảnh; FBNV

Các hành vi của Quân "Idol" được lực lượng chức năng xác định là vụ án hình sự đe dọa giết người, uy hiếp tính mạng, sức khỏe của người bị hại, bắt giữ người trái pháp luật. Quân cùng các đồng phạm còn trực tiếp đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, giữa tháng 5/2024, Quân còn bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng kết luận Quân cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 10kg ma túy loại ketamine.

Trước khi Nguyễn Quốc Quân bị bắt thì người này nổi tiếng ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) bởi sự giàu một cách nhanh chóng với hàng loạt tài sản như: xe sang, nhiều nhà đất, khách sạn, các tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, nhà hàng, quán bi da…

Theo thông tin từ Công an thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), khoảng 16 năm về trước, khi mới 16 tuổi (đang học THPT) nhưng Quân có “nghề” trộm cắp. Với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó, dù mới 16 tuổi, Quân bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù.

Sau này, Quân liên tục “ngựa quen đường cũ”, gây ra nhiều vụ án trộm cắp trên địa bàn. Đến đầu năm 2023, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân “Nguyễn Quân (Lão phật gia)”, y thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc.

Dưới tay Quân có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự… Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, các sân bóng nhân tạo, bida và giao cho đàn em quản lý. Quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên Idol.

Trên trang Facebook cá nhân của Quân, nhiều người gọi Quân bằng “sếp” hay “Chủ tịch”. Quân và vợ sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số 74A-199.99 và 74A-222.22. Việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch sù, ăn chơi xa hoa cũng là sự bất minh về tài sản của y.

Tổng hợp