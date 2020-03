Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế "khủng" ở Sài Gòn

Ngày 25/3, Công an quận 1, TPHCM cho hay, vừa bàn giao đối tượng Low Han Xiang (SN 1988, mang quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TPHCM điều tra xử lý về hành vi buôn lậu.

Đối tượng Low Han Xiang.

Theo điều tra, khoảng 17h30 ngày 17/3, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 1 đi tuần tra thì phát hiện ở tầng G, khách sạn Pullman ở đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM có 31 thùng khẩu trang y tế. Qua làm việc với chủ lô hàng này là Low Han Xiang không cung cấp được hoá đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Công an tiến hành lập biên bản đưa đối tượng Low Han Xiang cùng tang vật về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Low Han Xiang khai mua số hàng này của Bùi Hương Diệp (SN 1985, ngụ tỉnh Hoà Bình) nhưng không có hoá đơn, chứng từ. Low Han Xiang mua để gửi về Malaysia bán kiếm lời.

Theo đó, ngày 19/2, Low Han Xiang mua 8 thùng khẩu trang (mỗi thùng chứa 50 hộp) với giá là 100 triệu đồng. Sau khi nhận hành, Low Han Xiang vận chuyển bằng đường hàng không cho người thân bên Malaysia để tiêu thụ. Khi khai báo hải quan thì Low Han Xiang ghi là hàng vật tư y tế. Riêng 3 thùng khẩu trang còn lại do không đảm bảo chất lượng nên Low Han Xiang mang để tại tầng G của khách sạn.

Ngày 16/3, Low Han Xiang liên hệ với Diệp mua 50 thùng khẩu trang với giá là 650 triệu đồng. Ngay hôm sau, Low Han Xiang chuyển cho Diệp 9.000 USD để đặt cọc và nhận 28 thùng khẩu trang mang về. Tiếp đó, Low Han Xiang chuyển thêm 400 triệu đồng vào tài khoản của Diệp.

Tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra, công an đưa Diệp về trụ sở làm việc. Diệp khai thông qua bạn bè nên biết Low Han Xiang có nhu cầu mua khẩu trang y tế để gửi về Malaysia tiêu thụ. Diệp lên mạng xã hội đặt mua khẩu trang của nhiều người gom lại rồi bán lại cho Low Han Xiang để kiếm lời. Hầu hết khẩu trang này đều không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ.

Lần đầu, Diệp hưởng chênh lệch 5,6 triệu đồng. Lần thứ 2, Diệp mua 30 thùng khẩu trang với giá 12,2 triệu đồng/thùng bán lại cho Low Han Xiang với giá là 13 triệu đồng/thùng. Số hàng này Diệp nhận ở huyện Củ Chi và chở xe về khách sạn giao cho Low Han Xiang hưởng chênh lệnh 22,4 triệu đồng.

Vì Low Han Xiang chưa chuyển đủ tiền nên Diệp giao trước 28 thùng còn 2 thùng chở về nơi làm việc của mình ở Công ty Health Medical Care nằm trên đường Ba Tháng Hai, phường 10, quận 10 cất.

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp công ty này thu giữ 2 thùng khẩu trang của Diệp. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ, đối tượng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TPHCM điều tra xử lý theo đúng quy định.