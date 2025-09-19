Bất ngờ với diện mạo của con trai "ông hoàng phòng vé" Thái Hoà, sở hữu chiều cao ấn tượng, visual cực hợp điện ảnh

Mới đây, nam diễn viên Thái Hòa đã quay trở lại màn ảnh với vai diễn Long, thủ lĩnh của nhóm không tặc trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không". Điều đặc biệt hơn, con trai anh, Hồ Thái Thiên Minh (Bom), đóng vai nhỏ là học viên cảnh vệ ở đầu phim với phân đoạn hành động khá ấn tượng.

Ở tuổi 21, Thiên Minh sở hữu ngoại hình điển trai, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ cùng chiều cao gần 1,8m. Nhiều người sửng sốt khi nhìn thấy con trai của Thái Hòa.

Tạo hình của Thiên Minh trong phim "Tử chiến trên không". (Ảnh Đoàn phim cung cấp)

Vai diễn đến với Thiên Minh hoàn toàn tình cờ. Trên phim trường, Thái Hòa từng chia sẻ ảnh của con trai, và đạo diễn Hàm Trần khi đi ngang qua đã nhận thấy ngoại hình của Thiên Minh rất phù hợp với nhân vật mà đoàn phim đang tìm kiếm. Nhờ vậy, Thiên Minh được lựa chọn.

Hình thể to khỏe, thành quả từ việc chăm chỉ tập gym, giúp cậu vừa đáp ứng yêu cầu về vóc dáng vừa hoàn thành tốt cảnh đánh nhau gay cấn với tên cướp do Gi A Nguyễn thủ vai.

Thiên Minh chủ yếu sống với mẹ - nghệ sĩ Cát Phượng.

Thiên Minh, sinh năm 2004, là con trai đầu lòng của Thái Hòa và Cát Phượng. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh chủ yếu sống với mẹ. Dù theo học ngành công nghệ thông tin, anh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Thái Hòa không kỳ vọng con theo đuổi đam mê nghệ thuật vì con chọn học ngành công nghệ thông tin. Nam diễn viên khen con giỏi tự lập, sống tiết kiệm.

" Con giỏi tự lập hơn tôi ngày xưa nhiều. Từ lâu, Bom đã không xin tiền bố mẹ, kiếm thu nhập bằng việc trợ giảng Anh văn, dành dụm tiết kiệm và đầu tư. Sau khi đóng Tử chiến trên không, điều thu hút Bom nhất là cátxê vì cao hơn cả tiền đi dạy (cười). Được sống trong không khí đoàn phim cũng khiến con bắt đầu nghiêm túc với hướng đi này", anh nói.

Khác hẳn vẻ lém lỉnh thuở nhỏ, diện mạo hiện tại của con trai Cát Phượng được nhận xét giống hệt bố, diễn viên Thái Hòa. Cát Phượng từng cho biết cô không hài lòng khi thấy con trai để râu. Dù nhiều lần nhắc nhở cắt tóc, cạo râu, Bom vẫn phớt lờ. Thậm chí, ngoại hình của cậu từng khiến nữ nghệ sĩ bị hiểu lầm là đi cùng “trai trẻ”.

Cát Phượng từng không hài lòng khi con trai để râu, nuôi tóc dài.

Năm 2022, Cát Phượng tự hào khoe thành tích học tập của con trai khi Bom tốt nghiệp thủ khoa khối 12 tại một trường quốc tế. Khác với nhiều phụ huynh, nữ diễn viên không đặt nặng chuyện điểm số mà chỉ mong con biết phấn đấu, sống tốt và theo đuổi mục tiêu riêng.

Hiện tại, Thiên Minh đang theo học ngành CNTT, cậu giỏi công nghệ, chủ động xây kênh Tiktok, Youtube cho mẹ.

Cát Phượng từng bày tỏ mong muốn con đi du học sau khi hoàn thành cấp 3, nhưng Thiên Minh không đồng ý. Cô tôn trọng quyết định của con: “ Con học cho mình chứ không phải cho mẹ. Thích gì thì mẹ ủng hộ, không ép buộc và cũng không so sánh với ai” . Hiện tại, Thiên Minh đang theo học ngành CNTT, cậu giỏi công nghệ, chủ động xây kênh Tiktok, Youtube cho mẹ. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ con trai không muốn mẹ "đi bước nữa", vì sợ mẹ sẽ buồn khổ vì chuyện tình cảm.







