Những ngày qua, khán giả Việt không khỏi xôn xao trước thông tin xoay quanh bộ phim điện ảnh về tài không tặc đầu tiên của Việt Nam - Tử Chiến Trên Không. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên chất lượng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn,... phim còn cuốn hút người xem bởi nội dung kịch tính, được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật trong lịch sử. Mới đây, nhà sản xuất phim cũng đã tung ra đoạn trailer chính thức, hé lộ cuộc đối đầu đẫm máu và nghẹt thở giữa những anh hùng thời bình và đám không tặc tàn nhẫn, bất chấp tất cả vì mục đích của mình.

Trailer Tử Chiến Trên Không

Theo đó, trailer phim mở đầu bằng âm nhạc tươi vui đặc trưng của những năm sau 1975, cùng hình ảnh chuyến bay chở theo những hành khách với tâm trạng vui vẻ, nô nức. Nhưng chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh, không khí rộn ràng phải nhường chỗ cho sự hoảng sợ và hoang mang, vì đám không tặc do Long (Thái Hoà thủ vai) đã khống chế tất cả hành khách. Cảnh vệ chính thức của chuyến bay Sơn (Ma Ran Đô thủ vai), hai nữ tiếp viên Trinh (Kaity Nguyễn thủ vai) và Nhàn (Trâm Anh thủ vai) cũng lần lượt bị bọn không tặc tấn công, nhằm uy hiếp hai phi công trong buồng lái là Phong (Xuân Phúc thủ vai) và Khanh (Trần Ngọc Vàng thủ vai).

Đặc biệt trong trailer, phân cảnh nhân vật Trinh trong tà áo dài mềm mại đầy tính biểu tượng của phụ nữ Việt Nam quyết không khuất phục, dù bị uy hiếp vẫn cương nghị nói trong nước mắt với phi công Khanh: "Dù em có bị làm sao, dù anh có nghe thấy gì, ĐỪNG MỞ CỬA!" càng khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trailer phim hé lộ chi tiết hơn về vụ cướp máy bay chấn động

Nhân vật Trinh cho Kaity Nguyễn thủ vai gây ấn tượng với câu thoại xúc động

Diễn viên Thái Hoà trong vai Long thủ lĩnh cũng đặc biệt gây chú ý vì biểu cảm tàn bạo, lạnh lùng được thể hiện qua từng cử chỉ, ánh mắt. Xuất hiện trong đoạn trailer mới nhất, câu nói thì thầm của nhân vật Long càng khiến khán giả không khỏi rùng mình ớn lạnh: "Mày muốn sống, thì mày phải giết". Ngoài ra, nnhóm các tên không tặc cũng lộ diện đầy đủ bao gồm Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) và Sửu (Bảo Định thủ vai), tất cả đều máu lạnh và sẵn sàng xuống tay với người vô tội.

Thái Hòa thể hiện sự tàn bạo qua từng cử chỉ

Phim gây choáng ngợp với những cảnh hành động đẫm máu, chân thật

Chỉ với 2 phút, trailer phim đã đẩy sự kịch tính lên cao đến mức nghẹt thở. Những pha hành động dồn dập giữa hai phe đối đầu cũng hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim hấp dẫn và cuốn hút. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng dành lời khen ngợi và bày tỏ sự mong đợi dành cho bộ phim sau khi trailer được đăng tải.

Một số bình luận của khán giả: - Hy vọng phim thành công, dàn cast lực và đạo diễn Hàm Trần từ Tiệm Ăn Của Quỷ hot gần đây, nhìn mấy góc cận máu me rất thật là biết style ảnh rồi. - Hấp dẫn quá! Điện ảnh Việt bắt đầu khai thác mở rộng ra các đề tài khác như lịch sử, chiến tranh, hình sự, hành động kịch tính rồi - Mình thấy đây là bộ phim Việt Nam có tiềm năng nhất trong năm nay

Tử Chiến Trên Không do đạo diễn Hàm Trần thực hiện đã kể lại câu chuyện huyền thoại trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, qua đó tôn vinh những người anh hùng đã làm nên điều phi thường, quyết tâm bảo vệ hành khách khỏi nguy hiểm. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam lấy đề tài không tặc, với bối cảnh không gian máy bay khép kín, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cảm xúc thú vị cho khán giả.