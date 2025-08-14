Thanh Sơn: Hợp tác với anh Thái Hoà giống như được song ca cùng thần tượng

Ngày 14/8/2025, phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không tiếp tục hành trình quảng bá với buổi showcase tại Hà Nội, sau màn ra mắt ấn tượng ở TP.HCM. Sự kiện diễn ra tại Hội trường Điện ảnh Công an Nhân dân, quy tụ đông đảo khách mời và dàn diễn viên, trong đó diễn viên Thanh Sơn gây chú ý với những chia sẻ đầy cảm xúc về vai diễn và cơ hội hợp tác cùng Thái Hoà.

Trong Tử Chiến Trên Không , Thanh Sơn vào vai Bình – một chiến sĩ cảnh vệ đối mặt với tình huống sinh tử khi nhóm không tặc tấn công và khống chế máy bay. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một bộ phim hành động quy mô lớn, với nhiều cảnh đánh cận chiến, đòi hỏi thể lực và sự phối hợp cao cùng đồng đội.

Nam diễn viên thừa nhận ban đầu anh chưa hình dung hết thử thách của một vai hành động, cho đến khi bước vào những pha đối kháng căng thẳng trên phim trường. “Vai Bình là một thay đổi lớn với tôi. Có lúc tôi vẫn chưa tin mình đã trở thành diễn viên hành động. May mắn là tôi nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ hết mình từ đạo diễn Hàm Trần và ê-kíp,” Thanh Sơn chia sẻ.

Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất với Thanh Sơn chính là lần đầu được đóng chung với Thái Hoà – “ông vua phòng vé” của điện ảnh Việt. Anh ví von: “Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc, thì anh Thái Hoà là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam. Lần hợp tác này với tôi giống như được song ca cùng thần tượng.”

Sự ăn ý giữa hai thế hệ diễn viên hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc kịch tính nhưng cũng đầy chiều sâu trong phim, nhất là khi nhân vật của Thanh Sơn trực tiếp đối mặt với nhân vật phản diện do Thái Hoà thủ vai.

Tử Chiến Trên Không lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau năm 1975. Để tái hiện chân thật không gian trên máy bay, ê-kíp đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho mô hình máy bay có khả năng rung lắc, chao đảo như thật. Nội thất được lấy nguyên bản từ máy bay thật ở Hà Nội và vận chuyển vào TP.HCM để lắp đặt.

Với Thanh Sơn, việc diễn xuất trong không gian chật hẹp nhưng chân thật ấy giúp anh nhập vai tốt hơn: “Chỉ cần bước vào bối cảnh, cảm giác như mình đang ở trong một tình huống thật. Điều đó khiến cảm xúc và phản xạ của tôi trong từng cảnh quay trở nên tự nhiên hơn.”

Phim Tử Chiến Trên Không do Hàm Trần đạo diễn, quy tụ dàn sao Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Ma Ran Đô, Trâm Anh…

Dự kiến khởi chiếu ngày 19/9/2025 trên toàn quốc. Bộ phim không chỉ mang đến những pha hành động nghẹt thở mà còn là lời tri ân lực lượng an ninh hàng không Việt Nam – những con người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bầu trời Tổ quốc.