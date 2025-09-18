Thái Hòa được khán giả gọi bằng danh xưng “ông hoàng phòng vé” với hàng loạt vai diễn ấn tượng. Đằng sau sự thành công của anh là bóng dáng của một người phụ nữ âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy bản lĩnh: Hồng Thu – người vợ kém anh 11 tuổi.

Không xuất hiện trước ống kính, không tham gia nghệ thuật, nhưng chị lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như thành công của nam diễn viên.

Khác với nghệ sĩ Cát Phượng – người vợ đầu cùng anh có con trai lớn tên Bom, Hồng Thu không hoạt động trong giới giải trí.

Thái Hòa và bà xã kém 11 tuổi.

Hồng Thu từng du học Úc, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế. Bà xã Thái Hòa từng là trợ lý giám đốc của một công ty Hàn Quốc. Cả hai có thời gian dài 4-5 năm tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân. Nhờ vậy, khi bước vào cuộc sống chung, họ đã đủ thấu hiểu và tin tưởng để gắn bó bền chặt.

Gia đình nhỏ của Thái Hòa và bà xã kém 11 tuổi hiện có thêm cậu con trai Nemo, sinh năm 2014. Sau khi sinh con trai Nemo, bà xã Thái Hòa quyết định nghỉ việc để dành nhiều thời gian cho gia đình, làm hậu phương cho chồng.

Trong mắt Thái Hòa, vợ là điểm tựa quan trọng. Hồng Thu không chỉ là người quán xuyến gia đình, mà còn là “cố vấn” đặc biệt cho sự nghiệp nghệ thuật của Thái Hòa.

Chị thường đọc qua kịch bản, đưa góc nhìn của người ngoài nghề để giúp chồng chọn lựa vai diễn phù hợp. Sự đồng hành ấy khiến Thái Hòa yên tâm toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật.

Khi Thái Hòa bận rộn với các dự án phim, chị là người đứng sau lo toan mọi thứ, từ việc nhà đến chăm sóc con cái. Con trai chung của hai người lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.

Bên cạnh đó, Hồng Thu cũng giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Hòa với con trai riêng Bom, giúp gia đình anh duy trì sự ấm áp và gắn kết.

Cả hai có chung một cậu con trai năm nay 11 tuổi.

Trong hôn nhân, vợ chồng Thái Hòa hiếm khi xảy ra cãi vã lớn. Cả hai luôn chọn cách giải quyết mâu thuẫn nhanh gọn, không để những bất đồng nhỏ ảnh hưởng đến tình cảm. Sự điềm đạm của người chồng và sự thấu hiểu của người vợ đã giúp gia đình luôn yên ấm.

Điều đặc biệt ở Hồng Thu chính là sự chọn lựa cách sống giản dị, kín đáo. Dù là vợ của một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Việt Nam nhưng chị không ồn ào hay khoe khoang.V

Về nhan sắc, vợ của Thái Hòa được công chúng khen là trẻ trung so với tuổi. Chị sở hữu vẻ hiền hậu, thanh lịch, giản dị và cuốn hút mỗi khi xuất hiện. Bà xã kém 11 tuổi của Thái Hòa còn được khen về phong thái tự tin, gu ăn mặc nhẹ nhàng tinh tế.

Không phải là những lời ngọt ngào nhưng “có cánh” hơn cả những lời ngọt ngào là chia sẻ của Thái Hòa về bà xã kém 11 tuổi:

Anh nói trên tờ Dân Trí: “Vợ giúp tôi thay đổi, hòa đồng hơn với mọi người. Ngày xưa, tôi không cởi mở với bạn diễn. Bây giờ gặp ai tôi cũng thấy họ dễ thương. Nếu có lúc nào tôi thấy họ không dễ thương là khi đó do mình có tâm trạng không tốt. Vợ tôi ở nhà quán xuyến gia đình. Thậm chí khi tôi vắng nhà cô ấy có thể tự thay ống nước, sửa chữa một số đồ đạc”.

Vợ Thái Hòa thường xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện giải trí nhưng lặng lẽ ngồi ở dưới.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Thái Hòa đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân yên bình, không phô trương. Dù ngoài kia, tên tuổi anh gắn liền với kỷ lục phòng vé, nhưng về nhà, anh chỉ đơn giản là người chồng, người cha của tổ ấm nhỏ bé.

Có lẽ chính sự cân bằng này đã giúp Thái Hòa giữ vững phong độ trong nghệ thuật, đồng thời nuôi dưỡng một mái ấm hạnh phúc bền lâu.