Bất ngờ trước hôn nhân của sao nữ đình đám: 6 giờ dậy nấu ăn, phải nuôi chồng nợ nần

Trong mắt công chúng, Jeon Ji Hyun là biểu tượng nhan sắc, là nữ thần màn ảnh Hàn Quốc với hào quang kéo dài hơn 20 năm. Năm 2012 khi bất ngờ kết hôn cùng thiếu gia tài phiệt Choi Jun Hyuk, người hâm mộ còn chúc mừng rằng nữ thần cuối cùng cũng tìm được bến đỗ viên mãn khi vừa có tình yêu, vừa có cuộc sống vinh hoa phú quý. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua, lớp vỏ hào nhoáng ấy dần nứt toác, để lộ ra sự thật khiến công chúng ngỡ ngàng, hóa ra "phu nhân hào môn" chỉ tồn tại trên giấy, còn Jeon Ji Hyun lại đang sống cuộc đời như một bà nội trợ mẫu mực gánh vác cả gia đình.

Hôn nhân của Jeon Ji Hyun không như mơ

Vài tháng trước, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin Choi Jun Hyuk thua lỗ nặng vì đầu tư tiền ảo, mất tới 15 tỷ won (khoảng 297 tỷ đồng). Nếu là giai đoạn hoàng kim, Jeon Ji Hyun có thể dễ dàng bù lại chỉ bằng một dự án phim hay vài hợp đồng quảng cáo. Nhưng thời điểm hiện tại khi kinh tế ảm đạm và showbiz Hàn cũng lao đao, một nữ diễn viên vốn ít hoạt động trong làng giải trí bỗng dưng phải lao mình nhận liên tiếp các sự kiện, thương vụ quảng cáo. Thay vì được hưởng thụ vinh hoa, Jeon Ji Hyun lại đang trở thành trụ cột chính nuôi chồng đang gánh nợ.

Sự thất vọng càng nhân lên khi netizen "đào" lại những chi tiết trong cuộc hôn nhân tưởng như mơ này. Hóa ra, Jeon Ji Hyun dù là ngôi sao hạng A vẫn phải tuân thủ đủ nghi thức "vợ hiền dâu thảo": 6 giờ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, tiễn chồng ra cửa với câu "chúc anh một ngày tốt lành" như trong phim Hàn. Không chỉ thế, cô còn từng phải đăng ký khóa học dạy nấu ăn, gấp quần áo, lau dọn, sắp xếp tủ lạnh chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn "dâu nhà tài phiệt".

Netizen bất ngờ trước cuộc sống hào môn của Jeon Ji Hyun

Cay đắng hơn, trong khi nữ diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới đang bận rộn chuyện bếp núc, ông xã đôi khi còn buông lời chê bai: "Em không thấy mình nên trang điểm một chút sao?" Ngay cả lúc ở nhà, cô cũng chẳng được phép xuề xòa, phải giữ dáng vóc, luôn xinh đẹp vì yêu cầu của chồng. Đó là cái giá quá đắt cho một cuộc hôn nhân tưởng như "cổ tích".

Vốn dĩ mối tình này từng được ca tụng hết lời, Jeon Ji Hyun và Choi Jun Hyuk vốn là bạn học, gặp lại trong một buổi tiệc và bén duyên. Lúc đó, Choi Jun Hyuk là hình mẫu hoàn hảo khi tốt nghiệp đại học danh tiếng tại Mỹ, từng giữ vị trí cao tại ngân hàng quốc tế, gia đình bề thế với cha làm CEO ngành thép, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, bà ngoại chính là huyền thoại thời trang Lee Young Hee. Ai cũng nghĩ Jeon Ji Hyun "một bước lên mây" khi kết hôn cùng anh.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Sau đám cưới, Jeon Ji Hyun vẫn miệt mài đóng phim, quay quảng cáo, nhận sự kiện, dường như chính cô mới là người góp phần lớn tài chính. Điển hình vào năm 2023, khi mua căn penthouse trị giá 13 tỷ won (khoảng 257 tỷ đồng), truyền thông phát hiện Jeon Ji Hyun đã tự bỏ ra đến 12 tỷ won (khoảng 238 tỷ đồng) còn chồng chỉ góp 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Một nữ diễn viên vốn đã đứng trên đỉnh cao danh vọng cuối cùng lại phải "gánh team" trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng an nhàn.

Giờ đây, việc chồng thua lỗ hàng trăm tỷ lại càng khiến hình ảnh "giấc mơ hào môn" thêm phần chua chát. Thay vì được sống như quý phu nhân, Jeon Ji Hyun giống như đang đóng vai "bà nội trợ hoàn hảo" trong căn nhà của mình, từ chuyện nấu nướng, chăm con, lấy lòng gia đình chồng đến việc duy trì nhan sắc không tì vết.

Netizen Hàn mỉa mai: "Đây mà gọi là lấy chồng giàu ư? Làm osin cao cấp thì đúng hơn". Trong khi đó, nhiều fan lại xót xa cho nữ thần từng khiến cả châu Á chao đảo nay lại lặng lẽ gồng gánh gia đình và chịu đựng những chuẩn mực hà khắc.

Có lẽ, bài học từ cuộc hôn nhân của Jeon Ji Hyun chính là không phải cứ gả vào hào môn thì sẽ có cuộc đời sung sướng. Bởi đôi khi, những bữa sáng lúc 6 giờ, những khoản tiền âm hàng trăm tỷ cùng ánh nhìn khắt khe từ chính người bạn đời lại còn mệt mỏi hơn cả ngày dài quay phim của một minh tinh.

Nguồn: Sohu