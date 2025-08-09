Ảnh: soompi

Qua những lời tâm sự chân thành, người hâm mộ có cơ hội hiểu hơn về con người thật của Jun Ji Hyun đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, bản lĩnh thường thấy trên màn ảnh.

Khi được hỏi về sở thích hiện tại, nữ diễn viên tiết lộ, cô thường dành thời gian rảnh để tìm hiểu và nghiên cứu nhiều dự án khác nhau nhằm khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Đồng thời, cô cũng chú trọng duy trì vóc dáng và sức khỏe bằng việc tập luyện thể dục đều đặn.

Jun Ji Hyun thừa nhận rằng cô cũng có những lúc chao đảo về mặt tinh thần. "Tôi luôn tỏ ra tự tin, nhưng thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy như vậy", cô trải lòng. "Những lúc hoài nghi bản thân, tôi thường tự nhắc mình rằng cảm giác ấy là điều bình thường vì sự tự tin không phải lúc nào cũng ổn định, nó có thể thay đổi theo thời gian. Tôi học cách lấy lại cân bằng bằng cách tập trung vào sức mạnh nội tại".

Jun Ji Hyun thừa nhận cô nhiều lần cảm thấy mất tự tin (Ảnh: Harper's Bazaar Korea)

Khi nói về gu thời trang cá nhân, nữ diễn viên khẳng định cô đề cao sự thoải mái và tính chân thực. Thay vì chạy theo xu hướng hay các thương hiệu nổi tiếng, cô lựa chọn những phong cách tự nhiên, gần gũi phản ánh đúng cá tính và con người cô ngoài đời thực.

Hiện tại, Jun Ji Hyun đang tất bật chuẩn bị cho sự trở lại màn ảnh nhỏ với Tempest - loạt phim hành động, gián điệp sẽ phát sóng trên Disney+ từ ngày 10/9 tới. Trong phim, cô vào vai Moon Ju, một cựu đại sứ Liên Hợp Quốc bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm sau khi một ứng cử viên tổng thống bị tấn công. Đồng hành cùng cô trong dự án lần này là nam tài tử Kang Dong Won, người thủ vai San Ho, một đặc vụ bí ẩn được giao nhiệm vụ bảo vệ Moon Ju. Tempest cũng đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Jun Ji Hyun và Kang Dong Won trên màn ảnh.