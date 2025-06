Bất ngờ lời khai của người đàn ông về "quy trình” làm nước mắm và nước giặt giả

Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số nước mắm, nước giặt giả với quy mô lớn và thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng trăm can nước mắm giả được thu giữ. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, vào chiều 30-5, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Tổ công tác chống buôn lậu UBND TP Long Xuyên, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường Mỹ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà không số thuộc khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà đang chứa 472 can nhựa (loại 4 lít) chứa dung dịch màu đen, có mùi đặc trưng như nước mắm; 4 thùng phuy chứa dung dịch có mùi nước giặt (mỗi thùng dung tích từ 500 đến 1.000 lít); rất nhiều can nhựa, chai lọ, nắp đậy, bao bì in chữ nước ngoài và nhiều công cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Đức Minh Tâm (SN 1986; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) khai nhận toàn bộ sản phẩm trên do ông ta tự pha chế từ các loại hóa chất và chất tạo mùi. Theo đó, 472 can nhựa chứa dung dịch màu đen được ông Tâm chế tạo thành nước mắm giả; còn các thùng phuy chứa nước giặt được pha chế và đóng gói giả nhãn hiệu Hygiene (xuất xứ Thái Lan) để bán ra thị trường.

Ông Tâm không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh, công bố chất lượng sản phẩm, giấy phép sử dụng nhãn hiệu.