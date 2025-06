Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 23 đến 30/5/2025, thành phố ghi nhận sự gia tăng của nhiều bệnh truyền nhiễm, trong đó nổi bật là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Đây đều là những bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh vào mùa Hè nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên 265, không có tử vong. Dù số ca giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (711 ca), các chuyên gia dự báo số mắc có thể tăng nhanh trong thời gian tới do đã bước vào thời kỳ cao điểm mùa dịch. Hiện toàn thành phố chưa ghi nhận ổ dịch mới.

Tuần qua, thành phố ghi nhận 175 ca mắc sởi tại 28 quận, huyện, giảm nhẹ so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, số ca sởi lên tới 3.009, trong đó có 1 ca tử vong - tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ 1 ca mắc, 0 có ca tử vong). Các quận ghi nhận số mắc cao gồm Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy và Ba Đình. Phân tích cho thấy bệnh xuất hiện nhiều ở nhóm chưa tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ.

Số ca tay chân miệng tuần này là 163, giảm 21 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm đã có 2.624 ca mắc, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 3 tuổi, nhiều ca ghi nhận tại các trường mầm non và cộng đồng. Hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động tại quận Nam Từ Liêm và Hoàng Mai.

Hà Nội ghi nhận 156 ca COVID-19 trong tuần (tăng nhẹ 1 ca so với tuần trước), nâng tổng số ca trong năm lên 388. Mặc dù số mắc giảm so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng gia tăng trong 3 tuần gần đây khiến cơ quan y tế cảnh báo khả năng dịch tiếp tục lan rộng, nhất là trong các khu vực tập trung đông người.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 2 ca mắc uốn ván tại huyện Chương Mỹ và Thạch Thất, nâng tổng số ca năm 2025 lên 19 (so với 8 ca cùng kỳ năm 2024). Các bệnh như ho gà, viêm não Nhật Bản, não mô cầu hiện không ghi nhận ca mắc mới.

CDC Hà Nội đã phối hợp kiểm tra các ổ dịch cũ tại các quận, huyện như Hà Đông, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thanh Oai… và tổ chức tập huấn phòng chống bệnh Dại tại Chương Mỹ. Cơ quan này cũng siết chặt kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài nhằm kịp thời phát hiện ca bệnh nghi ngờ.

Trong thời gian tới, CDC và các Trung tâm Y tế địa phương sẽ tiếp tục giám sát cộng đồng, phát hiện và xử lý sớm ca bệnh, không để dịch lan rộng. Đồng thời, tăng cường truyền thông về tiêm chủng, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi - loăng quăng và các biện pháp phòng dịch mùa Hè, đặc biệt đối với bệnh sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Người dân được khuyến cáo chủ động đi tiêm chủng đúng lịch, tuân thủ khuyến cáo phòng bệnh, và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.