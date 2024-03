Bất ngờ chưa: Cư dân "đào" ra cả dàn bạn trai cũ của Han So Hee, visual thế nào so với Ryu Jun Yeol?

Drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri đang là tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Trong số 3 người, Han So Hee là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất vì cách hành xử kém tinh tế, cà khịa Hyeri và đáp trả fan trên mạng xã hội. Cũng từ đây, cư dân mạng đã "đào" lại cả dàn bạn trai trong quá khứ của cô nàng.

Những hình ảnh Han So Hee bên bạn trai cũ được chụp từ thời nữ diễn viên chưa bước chân vào showbiz, vẫn đang theo đuổi phong cách nổi loạn và trên người có nhiều hình xăm. Có thể thấy những anh chàng này đều khá điển trai, xứng đôi vừa lứa với mỹ nhân xinh đẹp Han So Hee.

Han So Hee cặp kè với những anh chàng điển trai thời chưa bước vào showbiz

Từ đây, visual của Ryu Jun Yeol cũng bị nhiều netizen đem ra so sánh với dàn tình cũ của mỹ nhân sinh năm 1994. Ryu Jun Yeol thuộc nhóm sao "xấu lạ" ở showbiz, nên visual của anh có phần lép vế so với những chàng trai kia. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phản đối việc đào bới quá khứ của Han So Hee, vì nó xâm phạm quyền riêng tư của cô và bạn trai cũ. Đồng thời, việc so sánh nhan sắc bạn trai cũ - mới của nữ diễn viên cũng rất kém duyên.

Cư dân mạng so sánh visual của Ryu Jun Yeol với dàn bạn trai cũ của Han So Hee

Vào sáng ngày 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò đầy tình tứ ở Hawaii. Không những vậy, Han So Hee còn lộ ảnh đến triển lãm của Ryu Jun Yeol khi anh vừa thông báo chia tay Hyeri được 2 ngày. Hyeri liền có động thái đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị", làm dấy lên nghi vấn Han So Hee là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình 7 năm của cô.

Hyeri bỏ theo dõi Ryu Jun Yeol, đăng story đầy ẩn ý

Công ty của Han So Hee ra sức phủ nhận và với tính cách sẵn có, cô cũng không hề ngồi yên. Mỹ nhân Nevertheless đăng ảnh meme chú chó cầm dao với câu hỏi "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm".

Han So Hee đáp trả gay gắt

Hành động này ban đầu được nhiều fan tán thưởng hết lời, cho rằng nữ diễn viên "1 mũi tên trúng 2 con nhạn", vừa cà khịa câu "Thật thú vị" của Hyeri vừa nhắm đến những cáo buộc cô là "tiểu tam". Nhưng chỉ đến sáng 16/3, điều này trở thành trò hề khi Han So Hee bất ngờ xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và viết tâm thư, xin lỗi Hyeri.

Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay vào nửa đầu năm 2023 và tin tức về việc họ chia tay xuất hiện trên truyền thông vào tháng 11 cùng năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô và Ryu Jun Yeol chỉ mới hẹn hò vào đầu năm nay khi anh đã độc thân, không còn trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Theo Han So Hee, cô và Ryu Jun Yeol đã gặp nhau tại triển lãm ảnh của nam diễn viên thông qua 1 người bạn là nhiếp ảnh gia. Thời điểm đó, vì biết có thể sẽ hợp tác với nhau trong 1 dự án, cô đã đến triển lãm để chào hỏi Ryu Jun Yeol. Liên quan đến bài đăng bị cho là "cà khịa" Hyeri trên trang cá nhân vào chiều 15/3, Han So Hee đã gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên. Nữ diễn viên cho biết cô đã mất bình tĩnh trong giây lát và có hành động thô lỗ khi chứng kiến bản thân bị cuốn vào những tin đồn sai sự thật. Han So Hee cho biết cô sẽ đích thân xin lỗi Hyeri.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol xác nhận hẹn hò trong sáng 16/3

Mới ngày hôm qua, phe Han So Hee còn thắng thế trong những cuộc "thánh chiến" trên mạng xã hội, thì hôm nay đã bị thần tượng của mình cho "đội quần". Tuyên bố hôm nay của nữ diễn viên đã biến tất cả những gì cô nói hôm qua đều trở thành dối trá. Hành động cà khịa Hyeri cũng trở nên lố bịch, Han So Hee phải vội vàng xóa story này trong sáng nay. Nữ diễn viên sinh năm 1994 trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội, bị nhiều người chỉ trích là "trà xanh", dối trá. Việc cô đáp lại người hâm mộ trên mạng xã hội cũng bị nhiều người đánh giá là "em càng nói em càng sai".

Hình tượng mỹ nữ sang chảnh độc lập của Han So Hee đang bị tổn hại nghiêm trọng

Nguồn: Facebook