Song Hye Kyo vui vẻ tụ tập bạn bè sau khi bị réo tên giữa ồn ào "tiểu tam" của Han So Hee

Mới đây, 1 ngưởi bạn thân thiết của Song Hye Kyo đã chia sẻ loạt ảnh của cô nàng trong 1 buổi tiệc sinh nhật. Được biết, Song Hye Kyo đã tham dự tiệc sinh nhật của người mẫu Shin Hyun Ji, được tổ chức tại nhà nữ diễn viên Solmi.



Đây là hội bạn thân thiết từ nhiều năm nay của Song Hye Kyo và bất chấp khoảng cách tuổi tác. Giữa showbiz ồn ào, dù mỗi người ở những lĩnh vực khác nhau như diễn viên, người mẫu, thợ makeup, nhiếp ảnh gia... hay cả độ nổi tiếng khác nhau nhưng vẫn duy trì được tình bạn đẹp qua nhiều năm.

Gần đây, Song Hye Kyo bất ngờ "nằm im cũng trúng đạn" khi bị réo tên trong ồn ào của Han So Hee dù chẳng liên quan gì. Nguyên nhân là do thời gian trước đây Han So Hee thường xuyên bày tỏ tình cảm với Song Hye Kyo trên mạng xã hội.

Vì sự đáng yêu của cả hai nên netizen hài hước "đẩy thuyền" vô cùng tích cực.

Khi Han So Hee trở này chủ đề hot liên quan tới chuyện tình cảm cùng Ryu Jun Yeol. Sau lùm xùm của Han So Hee, netizen dặn dò Song Hye Kyo: Chọn bạn mà chơi.