Ryu Jun Yeol là ai mà khiến 2 mỹ nhân Han So Hee và Hyeri phải “chiến” nhau ầm ĩ MXH?

Drama tình ái tay ba của Ryu Jun Yeol, Han So Hee và Hyeri đang là tâm điểm truyền thông khắp châu Á. Từ mỹ nữ độc lập vạn người mê, Han So Hee bị cáo buộc là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình của cặp đôi Reply 1988. Cô còn đăng story cà khịa Hyeri và buộc phải xin lỗi. Trước đó, Hyeri từng có cuộc tình 7 năm với Ryu Jun Yeol. Lúc này, nhiều người băn khoăn Ryu Jun Yeol là ai, có sức hút gì mà khiến 2 mỹ nữ phải tranh giành?

Khởi nghiệp muộn nhưng nhanh chóng thành "bảo chứng phòng vé", Ảnh đế Baeksang

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, tham gia các chương trình truyền hình từ năm 2007 nhưng đến năm 2012 mới có vai diễn đầu tiên. Vào nghề ở độ tuổi khá muộn 26, lại không có ngoại hình lung linh nên Ryu Jun Yeol gặp phải nhiều bất lợi. Nhưng chỉ mất vài năm, tài tử đã gây dựng được địa vị vững chắc trong làng giải trí xứ Hàn.

Reply 1988 (2015) chính là bệ phóng đưa Ryu Jun Yeol thành sao. Nhân vật "Hwan mặt cún" của nam diễn viên chiếm được tình cảm của khán giả mà không cần nhờ ngoại hình cực phẩm. Vai diễn này đem lại cho nam diễn viên sinh năm 1986 giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2015, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Asia Artist Awards 2015. Từ đây, Ryu Jun Yeol xây dựng thương hiệu riêng bằng lối diễn xuất bình dị, gần gũi trong những tác phẩm khác như Lucky Romance, The Producers...

Reply 1988 là bộ phim "tượng đài thanh xuân" của cả 1 thế hệ

Nhưng màn ảnh rộng mới là nơi Ryu Jun Yeol tỏa sáng rực rỡ nhất. Sự thành công đột phá của The King, A Taxi Driver, Believer... đã giúp nam diễn viên thành "bảo chứng phòng vé". Đặc biệt, A Taxi Driver còn là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2017, phá hàng loạt kỷ lục, trở thành phim Hàn Quốc thứ 10 trong lịch sử có hơn 12 triệu lượt người xem; đồng thời mang về cho Ryu Jun Yeol đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh 2017.

Ryu Jun Yeol dù "xấu lạ" nhưng là "bảo chứng phòng vé" xứ Hàn

Đến năm 2023, màn hóa thân như "lên đồng" của Ryu Jun Yeol trong Dạ Điểu đã mang về cho anh danh hiệu Ảnh đế Baeksang mảng điện ảnh 2023. Giữa làng giải trí Hàn Quốc toàn mỹ nam mỹ nữ đẹp hơn hoa, Ryu Jun Yeol với vẻ ngoài "xấu lạ" đại diện cho phái thực lực, chứng minh bản thân có thể thành công không nhờ ngoại hình.

Bạn trai cũ Hyeri trở thành Ảnh đế điện ảnh Baeksang 2023

Khối tài sản khủng 420 tỷ đồng đến từ nghi vấn đầu cơ bất động sản

Theo 1 báo cáo, tài sản ròng của Ryu Jun Yeol tính đến năm năm 2022 là 17 triệu USD (khoảng 420 tỷ đồng). Khối tài sản của Ryu Jun Yeol gồm cát xê khủng từ những bom tấn phòng vé, các hợp đồng quảng cáo lớn và cả những khối bất động sản giá trị. Tuy nhiên vào năm 2022, Dispatch đã vạch trần thủ đoạn đầu cơ bất động sản của Ryu Jun Yeol.

Dispatch hé lộ nam diễn viên sử dụng chiến lược đòn bẩy để đầu tư bất động sản và thu lãi khủng. Ryu Jun Yeol còn thành lập công ty tư nhân Deep Briding, cho mẹ đứng tên để có thể vay thế chấp khoản tiền mua đất và xây dựng. Năm 2020, nam diễn viên đã dùng danh nghĩa công ty để vay ngân hàng và mua mảnh đất rộng 83 pyeong (274 mét vuông) ở phường Yeoksam với giá 5,8 tỷ won (107 tỷ đồng). Anh được ngân hàng cho vay đến 90% giá trị mảnh đất, tức là 5,2 tỷ won (96,6 tỷ đồng).

Dispatch vạch trần thủ đoạn Ryu Jun Yeol đầu cơ bất động sản

Ngay sau đó, nam diễn viên đã cho phá dỡ căn nhà 1 tầng trên mảnh đất này và xây mới lại thành 1 tòa nhà có 2 tầng hầm cùng 7 tầng trên mặt đất. Ryu Jun Yeol tiếp tục dùng danh nghĩa công ty Deep Briding vay ngân hàng 1,7 tỷ won (31 tỷ đồng), tương đương 70% chi phí xây dựng. Công trình được hoàn thành vào tháng 11/2021 và ngay lập tức được rao bán vào tháng 1/2022 với giá 15 tỷ won (278 tỷ đồng). Sau khi trừ các chi phí và khoản vay ngân hàng, Ryu Jun Yeol dự kiến sẽ thu lãi 6 tỷ won (111 tỷ đồng) trước thuế và 4 tỷ won (74 tỷ đồng) sau thuế.

Theo các chuyên gia, sở dĩ nam diễn viên thu được lợi nhuận lớn đến vậy là do không phải chịu thuế mua lại, phí xây dựng và phí lãi suất. Các công ty khởi nghiệp, mới mở như Deep Briding được ngân hàng ưu đãi cho vay vốn với lãi suất thấp hơn cho cá nhân vay. Đây chính là kẽ hở được Ryu Jun Yeol lợi dụng để thu lợi khủng.

Nam diễn viên vay vốn ưu đãi, xây tòa nhà mới...

... bán đi và thu lợi nhuận khủng

C-Jes Entertainment phản hồi rằng Ryu Jun Yeol chỉ kinh doanh với bạn bè, bán tòa nhà đi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chứ không phải đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên lời giải thích này không thuyết phục được công chúng. Trước Ryu Jun Yeol, nhiều sao Hàn cũng bị nghi đầu cơ bất động sản, lập công ty con để vay vốn ưu đãi và né mức thuế cao như DK (SEVENTEEN), Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Tae Hee, Kwon Sang Woo…

Việc đầu cơ bất động sản và thu lãi khủng của những ngôi sao này góp phần khiến giá bất động sản ngày càng tăng cao, khiến người lao động bình thường càng khó có thể mua nhà. Ngoài ra, không ít người dân cũng lo lắng rằng người nổi tiếng có thể lợi dụng tiếng tăm cá nhân để kinh doanh, đầu tư bán tháo đất, thu lãi khủng. Vụ việc này khiến Ryu Jun Yeol bị chỉ trích nặng nề trong 1 thời gian.

Là bạn thân với "quốc bảo" Son Heung Min, có chuyện tình đẹp 7 năm trước khi vướng drama "transit love"

Sau những ngày đóng phim vất vả, Ryu Jun Yeol sẽ đắm mình trong niềm đam mê bóng đá. Ryu Jun Yeol đã tham gia hoạt động quảng bá cho FIFA U20 World Cup 2017 được tổ chức tại Hàn Quốc. Anh may mắn được chơi bóng cùng cố huyền thoại Diego Maradona cùng cựu danh thủ Pablo Aimar trong một trận đấu trên sân 5 người (mỗi đội có 5 cầu thủ) diễn ra trước thềm lễ bốc thăm chính thức được tổ chức ở Suwon.

Không chỉ chơi bóng đá, nam diễn viên sinh năm 1986 còn trở thành bạn thân với cầu thủ đắt giá nhất châu Á kiêm "quốc bảo" xứ Hàn Son Heung Min. Sau những lần cùng xem bóng và tâm sự về khó khăn trong cuộc sống, Song Heung Min đã trở nên thân thiết với tài tử Reply 1988. Ryu Jun Yeol tiết lộ nam diễn viên từng nhiều lần đến thăm Son Heung Min và được cầu thủ nổi tiếng dạy đá bóng. Anh từng tranh thủ đến London xem bạn thân thi đấu và được Son Heung Min "bắn tim" về phía khán đài.

Ryu Jun Yeol đam mê bóng đá...

... và là bạn thân của Son Heung Min

Trước khi trở thành nhân vật chính trong drama tình tay ba ầm ĩ, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã có tình yêu đẹp kéo dài 7 năm. Cặp đôi nên duyên nhờ đóng chung phim Reply 1988. Trong phim, nhân vật của Hyeri không chọn ở bên nhân vật của Ryu Jun Yeol. Nhưng ở ngoài đời, 2 diễn viên lại thành đôi trong sự vỡ òa của khán giả.

Ở giai đoạn còn mặn nồng, Ryu Jun Yeol - Hyeri luôn động viên, hỗ trợ đối phương trong sự nghiệp. Nam diễn viên họ Ryu nhiệt tình góp ý về diễn xuất cho bạn gái cũ Hyeri, là chỗ dựa tinh thần cho thành viên Girl's Day mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, mỹ nhân sinh năm 1994 cũng vô cùng quan tâm Ryu Jun Yeol, từng đến tận phim trường tổ chức sinh nhật cho nam tài tử. Thế nhưng chuyện tình đẹp này đã đi đến hồi kết vào tháng 11/2023 làm nhiều người tiếc nuối. Sau khi chia tay, Hyeri vẫn theo dõi Ryu Jun Yeol và có động thái đăng ảnh ủng hộ triển lãm của anh.

Chuyện tình 7 năm của Hyeri - Ryu Jun Yeol từng rất được công chúng ủng hộ

Đến ngày 15/3, drama nổ ra khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Han So Hee và Ryu Jun Yeol đi du lịch ở Hawaii, hẹn hò tình tứ tại bể bơi khách sạn hạng sang. Ban đầu, 2 công ty phản hồi mập mờ khiến dân tình không ngừng băn khoăn. Không lâu sau đó, Hyeri hủy theo dõi Ryu Jun Yeol và đăng ảnh đầy ẩn ý "Thật thú vị". Dân tình phát hiện ra Han So Hee từng đến triển lãm của Ryu Jun Yeol vào ngày 15/11 năm ngoái, chỉ 2 ngày sau khi cặp đôi Reply 1988 chia tay. Điều này làm dấy lên nghi vấn Han So Hee chính là "tiểu tam" chen vào chuyện tình của cặp đôi.

Hyeri đăng bài ẩn ý sau khi bạn trai cũ có người mới

Từ đây, drama trở nên cao trào khi Han So Hee phủ nhận làm "tiểu tam" bằng cách đăng ảnh đăng ảnh meme chú chó cầm dao nói "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm".

Han So Hee đáp trả cực gắt, nhưng về sau thành trò hề

Hành động này ban đầu được nhiều fan tán thưởng hết lời, cho rằng nữ diễn viên "1 mũi tên trúng 2 con nhạn", vừa cà khịa câu "Thật thú vị" của Hyeri vừa nhắm đến những cáo buộc cô là "tiểu tam". Nhưng chỉ đến sáng 16/3, điều này trở thành trò hề khi Han So Hee bất ngờ xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và viết tâm thư, xin lỗi Hyeri.

Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay vào nửa đầu năm 2023 và tin tức về việc họ chia tay xuất hiện trên truyền thông vào tháng 11 cùng năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô và Ryu Jun Yeol chỉ mới hẹn hò vào đầu năm nay khi anh đã độc thân, không còn trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Theo Han So Hee, cô và Ryu Jun Yeol đã gặp nhau tại triển lãm ảnh của nam diễn viên thông qua 1 người bạn là nhiếp ảnh gia. Thời điểm đó, vì biết có thể sẽ hợp tác với nhau trong 1 dự án, cô đã đến triển lãm để chào hỏi Ryu Jun Yeol. Liên quan đến bài đăng bị cho là "cà khịa" Hyeri trên trang cá nhân vào chiều 15/3, Han So Hee đã gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên. Nữ diễn viên cho biết cô đã mất bình tĩnh trong giây lát và có hành động thô lỗ khi chứng kiến bản thân bị cuốn vào những tin đồn sai sự thật. Han So Hee cho biết cô sẽ đích thân xin lỗi Hyeri.

Hết chối đây đẩy, Ryu Jun Yeol - Han So Hee đành xác nhận hẹn hò

Mới ngày hôm qua, phe Han So Hee còn thắng thế trong những cuộc "thánh chiến" trên mạng xã hội, thì hôm nay đã bị thần tượng của mình cho "đội quần". Tuyên bố hôm nay của nữ diễn viên đã biến tất cả những gì cô nói hôm qua đều trở thành không đáng tin. Hành động cà khịa Hyeri cũng trở nên lố bịch, Han So Hee phải vội vàng xóa story này trong sáng nay. Đến chiều, Han So Hee tiếp tục đáp trả người hâm mộ trên Insagram. Nữ diễn viên sinh năm 1994 trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội, bị nhiều người chỉ trích là "trà xanh", dối trá.

Giữa tình thế 2 người phụ nữ vì mình mà thành tâm điểm bàn tán, bị công kích thì Ryu Jun Yeol chỉ giữ sự im lặng. Công ty quản lý lên tiếng xác nhận tài tử đang hẹn hò với Han So Hee, đồng thời dọa kiện người tung tin vô căn cứ, bình luận ác ý. Dù vậy, cư dân mạng vẫn không ngớt lời chỉ trích Ryu Jun Yeol hèn và nhập nhằng tình cảm, khiến 2 cô gái phải chịu tổn thương. Có thể thấy rằng vì những ồn ào đời tư mà hình tượng của Ảnh đế Baeksang tổn hại nghiêm trọng.