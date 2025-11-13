Ngôi sao Sex and the City bất ngờ gặp Vương hậu Camilla, chuyện gì thế này?

Giữa cung điện Clarence sang trọng, không phải những chiếc vương miện hay bộ váy dạ hội khiến buổi tiệc tỏa sáng, mà chính là niềm say mê văn học. Vương hậu Camilla, người nổi tiếng với tình yêu dành cho sách, đã tổ chức buổi tiệc tri ân các tác giả, ban giám khảo và người chiến thắng giải Booker Prize năm nay. Và giữa dàn khách mời nổi tiếng, Sarah Jessica Parker - "biểu tượng thành thị" của Hollywood xuất hiện với vai trò giám khảo, chia sẻ niềm xúc động về hành trình đọc hơn 150 cuốn sách chỉ để chọn ra "cuốn hay nhất năm".

Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ quyền lực yêu sách

Buổi tiệc diễn ra tại Clarence House – nơi ở quen thuộc của Vương hậu Camilla và Vua Charles sau lễ trao giải Booker Prize tối thứ Hai. Tác phẩm đoạt giải năm nay là Flesh của nhà văn David Szalay, một câu chuyện sâu sắc về con người trong thế giới hiện đại.

Vương hậu Camilla, người bảo trợ cho nhiều tổ chức khuyến đọc ở Anh, tiếp đón các tác giả và ban giám khảo bằng sự thân mật và gần gũi. Trong dàn khách mời ấy, sự xuất hiện của Sarah Jessica Parker thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên 60 tuổi không đến để nói về thời trang hay phim ảnh, mà để nói về… sách – niềm đam mê thật sự của bà.

"Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời", Parker chia sẻ khi nói về trải nghiệm làm giám khảo cho giải thưởng văn học danh giá nhất nước Anh. "Tôi đã bỏ lỡ nhiều bữa tiệc, nhiều buổi xem phim, nhưng tôi cảm thấy đó là sự hy sinh đáng giá vì không gì quý hơn được sống trong từng trang sách".

Từ "Sex and the City" đến bàn tròn Booker Prize

Sarah Jessica Parker không chỉ là biểu tượng thời trang của thập niên 2000 mà còn là một độc giả "nghiện đọc" đúng nghĩa. Cô từng sáng lập SJP Lit – thương hiệu xuất bản hợp tác với nhà xuất bản độc lập Zando từ năm 2022, với mong muốn lan tỏa tình yêu đọc sách đến nhiều người hơn.

"Tôi theo dõi giải Booker nhiều năm rồi. Lúc đầu chỉ là đùa rằng mình muốn làm giám khảo, ai ngờ lại được mời thật. Và mọi thứ diễn ra tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng", Parker cười kể.

Cùng cô trong hội đồng giám khảo là nhà phê bình văn học của The Guardian Chris Power, nữ nhà văn Nigeria Ayobami Adebayo – người từng thắng giải The Future Awards cho nghệ thuật và văn hóa, cùng tiểu thuyết gia Mỹ Kiley Reid. Chủ tịch hội đồng là Roddy Doyle – tác giả người Ireland từng đoạt chính giải Booker.

Họ đã đọc và thảo luận hơn 150 tác phẩm xuất bản từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 – một hành trình đọc không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà cả sự kiên nhẫn và tình yêu văn chương sâu sắc.

Trong buổi tiệc, Vương hậu Camilla và Parker nhanh chóng tìm thấy điểm chung: cả hai đều là "mọt sách" chính hiệu. Vương hậu từng khẳng định: "Đọc sách không chỉ mở mang tri thức, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn", theo Express. Bà là người bảo trợ của hàng loạt quỹ khuyến đọc, từng nhiều lần tổ chức sự kiện gặp gỡ tác giả, nhà xuất bản và học sinh để cổ vũ văn hóa đọc ở Anh.

Sarah Jessica Parker đồng tình: "Tôi thật sự ngưỡng mộ sự tận tâm của Vương hậu với văn học. Bà hiểu rằng việc đọc có thể làm giàu cho tâm hồn và thay đổi cuộc đời con người".

Nữ diễn viên chia sẻ, dù nổi tiếng nhờ thời trang và điện ảnh, song vai trò khiến cô tự hào nhất lại là "người làm xuất bản": "Đây là chiếc mũ tôi đội mà tôi tự hào nhất. Chúng ta đang sống giữa những tác giả tuyệt vời, và thật hạnh phúc khi được góp phần giới thiệu họ đến thế giới".

Xuất hiện tại Clarence House, Parker vẫn giữ trọn thần thái "Carrie Bradshaw" nhưng kín đáo và tinh tế hơn. Cô mặc áo khoác Dior cổ điển thêu sequin xanh lam, kết hợp đầm lụa đen, giày cao gót Rene Caovilla màu hồng và túi xách Sonia Rykiel. Một hình ảnh dung hòa giữa nghệ sĩ và học giả vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Giữa căn phòng tràn ngập những người cầm bút và yêu sách, Vương hậu Camilla nhẹ nhàng mỉm cười khi Parker nói về "niềm vui đọc", thứ khiến cả hai, ở hai thế giới khác nhau, lại gặp nhau nơi giao điểm của tri thức và cảm xúc.

Không có ánh đèn sân khấu, không có những câu thoại rực rỡ như trong Sex and the City, nhưng ở Clarence House hôm ấy, Sarah Jessica Parker vẫn tỏa sáng bằng trí tuệ, bằng tình yêu chữ nghĩa. Và Vương hậu Camilla, người phụ nữ đã dành cả đời cổ vũ cho văn hóa đọc, có lẽ cũng tìm thấy ở người bạn diễn viên kia một "đồng minh tinh thần".

Một buổi tiệc hoàng gia, nhưng đọng lại là điều giản dị: Dù là nữ hoàng hay minh tinh, tất cả đều trở nên bình đẳng trước những trang sách, nơi mà con người tìm thấy chính mình.