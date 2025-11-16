Bắt gặp "ngọc nữ" showbiz và bạn trai ngang nhiên làm trái lệnh cấm, vẻ ngoài ngây thơ hóa ra là dối trá

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Vân Hạo Ảnh được xem là ngọc nữ gen Z hot nhất hiện tại. Nữ ca sĩ này được ví như "bản sao của Trương Bá Chi". Tuy nhiên, vào sáng 14/11, hình tượng thanh tao, ngây thơ của Vân Hạo Ảnh đã hoàn toàn sụp đổ khi cô tung ảnh đi club với bình shisha nằm ngay trước mặt. Theo người bóc trần Vân Hạo Ảnh, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã sử dụng shisha cùng bạn trai - nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ T-ma.

Đáng chú ý, shisha nằm trong danh mục chất gây nghiện bị cấm sử dụng tại những khu vực công cộng ở Hong Kong (Trung Quốc). Bất kỳ ai sử dụng chúng công khai đều là hành vi bất hợp pháp và có thể bị phạt tiền 1.500 HKD (hơn 5 triệu đồng). Do đó, việc Vân Hạo Ảnh và bạn trai - 2 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ - ngang nhiên hút shisha ở nơi công cộng bị đánh giá có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là người vị thành niên. Trên mạng xã hội, công chúng chỉ trích dữ dội hành vi coi thường pháp luật của Vân Hạo Ảnh và T-ma. Nhiều người khán giả mỉa mai Vân Hạo Ảnh khéo đóng vai ngọc nữ ngây thơ, thánh thiện để rồi cuối cùng bị vạch trần bộ mặt thật nghiện hút ê chề.

"Team qua đường" cho biết đã bắt gặp Vân Hạo Ảnh và bạn trai T-ma hút shisha trong club

Sau khi bị truyền thông và dư luận lên án dữ dội, Vân Hạo Ảnh đã đăng đàn thanh minh. Nữ ca sĩ đình đám cho biết cô và bạn trai đến club mới mở của 1 người bạn để ủng hộ. Vân Hạo Ảnh khẳng định bản thân không dùng shisha. Thời điểm đó, cô chỉ uống vài ly rượu. Lời giải thích Vân Hạo Ảnh cũng không thể dập tắt làn sóng ghét bỏ của công chúng hướng đến cô. Theo netizen, cho dù Vân Hạo Ảnh không dùng đi nữa, nhưng việc cô ngồi im trước hành vi bất hợp pháp của bạn bè không khác gì cổ súy cho việc sử chất cấm ở nơi cộng công.

Vân Hạo Ảnh sụp đổ hình tượng ngọc nữ khi bị tung ảnh bên cạnh bình shisha

Vân Hạo Ảnh sinh năm 1997. Cô nổi đình nổi đám sau khi tham gia chương trình King Maker 3 vào năm 2020. Vân Hạo Ảnh được đánh giá có kỹ năng thanh nhạc tốt, ngoại hình xinh đẹp trong sáng dễ gây thiện cảm. Tài năng của cô được ca thần Trần Dịch Tấn nhiều lần khen ngợi trước truyền thông.

Vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện của Vân Hảo Ảnh từng được công chúng yêu thích

Nguồn: Sina, On