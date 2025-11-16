Phải có lệnh cấm tài tử này đóng phim cổ trang: Nhìn mặt như “bộ xương khô”, vào vai hoàng đế mà tưởng gian thần

Bộ phim Phượng Hoàng Đài Thượng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Nhậm Gia Luân, Bành Tiểu Nhiễm và Uông Trác Thành, ban đầu được kỳ vọng sẽ trở thành một bom tấn cổ trang cuối năm nay. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, tác phẩm đã bị chê bai tơi tả và lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Vấn đề đầu tiên của phim là chiêu trò quảng bá của ê-kíp khi họ cố tình bóp méo tình tiết, biến câu chuyện "nữ chính trốn chạy cùng thanh mai trúc mã để chống đối hôn sự" thành "vợ mới cưới bỏ trốn với tình nhân và bị bắt quả tang". Chiêu trò này đã gây ra sự hoang mang trong dư luận và khiến khán giả phản ứng gay gắt, thậm chí sự việc căng thẳng đến mức chính nữ diễn viên chính Bành Tiểu Nhiễm cũng thể hiện sự bất mãn bằng cách đăng ảnh poster kèm 100 dấu hỏi chấm. Dù ê-kíp sau đó buộc phải sửa lại tiêu đề, hình ảnh tiêu cực đã lan rộng và gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của bộ phim.

Nữ chính Bành Tiểu Nhiễm được xem là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Cô vào vai nữ hiệp nghĩa khí Lăng Thương Thương, tự mình thực hiện hầu hết các cảnh đánh võ nguy hiểm mà không cần thế thân. Hậu trường ghi lại cảnh cô xoay người ở độ cao hơn 10 mét, dù bị dây treo làm trầy xước phần hông nhưng vẫn tỏ ra thoải mái. Tạo hình đỏ rực, tóc buộc cao cùng ánh mắt sắc lạnh của cô nhận được mưa lời khen, gợi nhớ đến vẻ đẹp kinh điển thời Đông Cung. Ở những cảnh cung đình, nữ diễn viên cũng chuyển tông diễn xuất trầm tĩnh, lột tả nỗi giằng xé nội tâm chỉ qua ánh mắt, được đánh giá là điểm nhấn diễn xuất duy nhất giúp nâng đỡ chất lượng phim.

Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân lại là tranh cãi lớn nhất và bị coi là "hạt sạn phá cả nồi canh", làm tụt dốc danh tiếng của phim. Ở tuổi 36, anh đảm nhận vai Tiêu Hoán, nhân vật yêu cầu sự chuyển đổi linh hoạt giữa "đế vương bệnh tật" và "hiệp khách phong trần", nhưng lại bị nhận xét là "đuối" thấy rõ. Khán giả chỉ trích anh có biểu cảm cứng, mắt vô hồn, nét diễn một màu (chỉ nhíu mày hoặc trừng mắt), đài từ yếu và nói không rõ chữ. Nhiều người thẳng thắn chê anh diễn "như tượng gỗ", đánh võ cứng đơ và cho rằng anh đã quá tuổi để cố diễn vai thiếu niên. Dù phim dùng lồng tiếng, sự không khớp giữa âm thanh và biểu cảm càng khiến khán giả khó nhập tâm hơn.

Nhiều người nhận xét nam diễn viên đã giảm cân quá đà khiến khuôn mặt trở nên hốc hác, thiếu sức sống và "xuống sắc". Một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng anh trông ổn nhất là khi đóng Châu Sinh Như Cố, lúc đó khuôn mặt anh đầy đặn và có duyên hơn.

Phần tạo hình còn gây tranh cãi bởi cặp lông mày sắc, kéo dài lên tận thái dương. Khán giả nhận xét tạo hình này có vẻ muốn đi theo hình tượng "vừa ngầu vừa soái" nhưng lại không đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí bị chê là "tốn tiền mua chì kẻ mày". Một số người cho rằng nếu diễn xuất tốt thì sẽ không ai để ý đến lớp trang điểm này, nhưng vấn đề nằm ở việc "lớp make up và quả mày bén quá" đã làm mất đi sự tự nhiên. Về phía người hâm mộ, họ phản bác rằng cặp chân mày là do tổ hóa trang quyết định, và diễn viên không thể quản lý được việc này.

Ngoài tạo hình, diễn xuất của Nhậm Gia Luân cũng bị đưa ra mổ xẻ. Nhiều khán giả nhận định rằng cách diễn của anh "10 phim như 1", lặp lại biểu cảm khó chịu, làm người xem nhàm chán. Nhân vật Lục đại nhân và Châu Sinh Thần được coi là hai cái bóng quá lớn trong sự nghiệp nam diễn viên, và khán giả chưa thấy phim nào sau này của anh vượt qua được hai vai diễn này.

Về mặt sản xuất, phim vẫn cho thấy sự đầu tư bài bản về mặt hình ảnh, với mỹ thuật do Hàn Trung (người từng làm Trường An 12 Canh Giờ) phụ trách, tạo ra bối cảnh Đại Tề với tông màu đen trắng và mái ngói sâu hút mắt. Tuy nhiên, vẻ ngoài đẹp đẽ này không đủ để cứu vãn nội dung bị lỗi nhịp, với nhịp phim chậm, tuyến quyền mưu non nớt và một số cảnh bị đánh giá là "đẹp nhưng vô hồn". Khi nội dung, diễn xuất của nam chính và truyền thông đều gây tranh cãi, khán giả khó lòng kiên nhẫn theo dõi.