Chồng của mỹ nhân phim giờ vàng bị đề nghị mức án gần 3 năm tù, vợ đăng story đầy tuyệt vọng

Ngày 16/11, tờ QQ đưa tin Văn phòng Công tố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến hành truy tố hình sự đối với 12 người, trong đó có các nghệ sĩ là Tạ Khôn Đạt, Tu Kiệt Giai và Trần Bách Lâm với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Phía công tố đề nghị mức án lên đến 2 năm 8 tháng tù giam dành Tạ Khôn Đạt, Tu Kiệt Giai và Trần Bách Lâm.

Theo đại diện Văn phòng Công tố, 3 nghệ sĩ nói trên là những nhân vật công chúng được truyền thông chú ý và hưởng lợi ích xã hội từ danh tiếng của họ. Tạ Khôn Đạt, Tu Kiệt Giai và Trần Bách Lâm có ảnh hưởng đáng kể và đóng vai trò làm gương cho thế hệ trẻ, nhưng cả ba lại có hành vi cố ý trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là hành vi đi chệch hướng nghiêm trọng với kỳ vọng của xã hội đối với người nổi tiếng và trách nhiệm mà 1 công dân phải thực hiện. Do đó, Tạ Khôn Đạt, Tu Kiệt Giai và Trần Bách Lâm cần phải trả giá, bị trừng phạt nghiêm khắc cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tu Kiệt Giai, Trần Bách Lâm, Tạ Khôn Đạt (từ trái sang phải) bị truy tố và đề nghị mức án lên đến 2 năm 8 tháng tù giam

Ngay sau khi thông tin chồng bị truy tố và có nguy cơ ngồi tù "bóc lịch" gần 3 năm được công bố, Kha Gia Yến - vợ Tạ Khôn Đạt - có động thái gây xôn xao. Cô đăng tải bức ảnh chụp giấu mặt, đính kèm nhạc buồn và có dòng tâm sự đầy tuyệt vọng, suy sụp trên story Instagram: "Tôi ước gì những chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra". Vụ bê bối của Tạ Khôn Đạt là biến cố lớn đối với gia đình, giáng 1 đòn nặng nề vào danh tiếng của Kha Gia Yến. "Nữ hoàng rating phim truyền hình giờ vàng" hiện đối mặt với việc phải thay chồng gánh các khoản đền bù hợp đồng khổng lồ cho đối tác.

Kha Gia Yến suy sụp sau khi nhận tin sốc chồng có nguy cơ đi tù gần 3 năm

Trước đó, Tạ Khôn Đạt bị cảnh sát triệu tập điều tra cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Lực lượng chức năng đã đến nhà để bắt giữ nam diễn viên vào sáng 18/10. Tuy nhiên, Tạ Khôn Đạt vắng mặt. Ảnh hậu Kha Gia Yến - vợ Tạ Khôn Đạt - khai báo rằng chồng cô đi công tác ở Canada, dự kiến 10 ngày sau mới quay lại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, vào sáng sớm cùng ngày, có người dân đã nhìn thấy Tạ Khôn Đạt lấm lét xuất hiện ở 1 khách sạn tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do đó, truyền thông nghi vấn nam diễn viên này đã cố tình bỏ trốn ra nước ngoài để tránh vụ điều tra của cảnh sát.

Trước ồn ào sợ tội trốn ra nước ngoài, Tạ Khôn Đạt phủ nhận. Anh cho biết đã xin phép ekip show dừng quay hình, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để quay về nước phối hợp điều tra. Nữ diễn viên Kha Gia Yến cũng bác bỏ nghi vấn cô bao che, khai man để kéo dài thời gian giúp chồng trốn ra nước ngoài.

Tạ Khôn Đạt bác bỏ việc anh cố tình ra nước ngoài để tránh điều tra, trong khi Kha Gia Yến khẳng định cô không hề bao che cho chồng

Đến ngày 22/10, Tạ Khôn Đạt bị người của Viện Kiểm sát và đội điều tra bắt giữ ở sân bay ngay khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc). Anh được đưa đến đồn cảnh sát Vĩnh Hòa thẩm tra 2 tiếng với cáo buộc làm giả hồ sơ y tế bị tràn khí màng phổi để trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đó, anh tiếp tục được đưa đến Văn phòng Công tố Quận Tân Bắc để thẩm vấn thêm. Kết thúc quá trình lấy lời khai, Tạ Khôn Đạt được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 TWD (430 triệu đồng). Rời đồn cảnh sát, nam nghệ sĩ cuối đầu xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng và cam kết chịu trách nhiệm, hợp tác toàn diện với cuộc điều tra.

Nam nghệ sĩ bị cảnh sát và người của Viện Kiểm sát bắt giữ, áp giải về đồn thẩm tra ngay khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc)

Kha Gia Yến sinh năm 1985, là nữ diễn viên thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating phim giờ vàng", với các tác phẩm vừa gây tiếng vang, vừa đạt tỷ suất người xem kỷ lục như Muốn Gặp Anh (đóng với Hứa Quang Hán), Gái Văn Phòng, Hãy Nói Anh Yêu Em... Kha Gia Yến từng 2 lần lên ngôi Ảnh hậu Kim Chung với tác phẩm Phải Lấy Người Như Em và Muốn Gặp Anh bản điện ảnh.

Nữ diễn viên và Tạ Khôn Đạt kết hôn năm 2017. Cặp đôi được mệnh danh là cặp "kim đồng ngọc nữ" của màn ảnh xứ Đài với hơn 12 năm đồng hành cùng nhau.

Kha Gia Yến và Tạ Khôn Đạt được xem là đôi kim đồng ngọc nữ của showbiz xứ Đài

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự. Trong cuộc truy quét lần 3 vào sáng 18/10, có thêm 5 sao nam bị cơ quan chức năng triệu tập hoặc đến tận nhà bắt giữ đưa về đồn điều tra là Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ và Tạ Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop).

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá đường dây tổ chức, bày mánh khóe cho nghệ sĩ nam trốn nghĩa vụ quân sự

Nguồn: Sina, China Times