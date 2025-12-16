Bắt gặp cặp sao Vbiz cách nhau 16 tuổi công khai tình tứ, nhà gái đẹp ác liệt ai ngắm cũng phải mê

Sau khi Mưa Đỏ phát hành, bên cạnh những tranh luận xoay quanh bối cảnh thành cổ Quảng Trị năm 1972 và số phận các nhân vật, khán giả còn đặc biệt chú ý tới một cặp đôi không có tuyến tình cảm trong phim nhưng ngoài đời lại cực kỳ thân mật. Đó chính là Hứa Vĩ Văn và Lê Hạ Anh, hai diễn viên đảm nhận vai bác sĩ Lê và Hồng, cô lái đò kiêm y tá tận tụy ở hậu phương. Trên màn ảnh, họ là những đồng đội sát cánh giữa khói lửa chiến tranh, hoàn toàn không có bất kỳ chi tiết lãng mạn nam nữ nào. Thế nhưng đằng sau ống kính, những hint đời thực của cặp đôi này lại khiến dân tình không khỏi bán tín bán nghi.

Giai đoạn quảng bá phim là lúc mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về cặp đôi này. Dù Lê Hạ Anh là nữ chính, theo lẽ thường cô sẽ xuất hiện nhiều bên cạnh nam chính Nhật Hoàng, nhưng thực tế, Hạ Anh lại liên tục đồng hành cùng Hứa Vĩ Văn trong các sự kiện, buổi giao lưu, họp báo. Từ những khung hình đứng cạnh nhau, ánh nhìn tự nhiên cho tới cách trò chuyện thoải mái, cả hai tạo cảm giác thân quen vượt mức đồng nghiệp thông thường.

Đáng nói hơn, đến nay đã gần 4 tháng kể từ khi Mưa Đỏ phát hành, mối quan hệ giữa Hứa Vĩ Văn và Lê Hạ Anh không hề nguội đi như nhiều cặp bạn diễn khác. Trái lại, họ vẫn giữ tần suất xuất hiện cùng nhau đều đặn. Ở các sự kiện giải trí, khán giả dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc cả hai công khai thân mật, thậm chí nắm tay một cách tự nhiên trước ống kính. Không né tránh, không giữ khoảng cách, sự thoải mái ấy khiến nhiều người tin rằng đây không còn là chiêu trò PR hậu phim.

Hai người cực kỳ thân thiết suốt từ khi Mưa Đỏ mới ra mắt đến nay

Hạ Anh nhiều lần bị soi ánh mắt "chỉ có mình anh"

Hứa Vĩ Văn cũng tương tự

Cặp đôi cũng thoải mái thân thiết, nắm tay ở các sự kiện lớn

Trên mạng xã hội, loạt hint lại càng dày đặc. Hứa Vĩ Văn và Lê Hạ Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip có sự xuất hiện của đối phương. Cách tương tác qua lại cũng khiến người xem cảm nhận được sự đặc biệt. Đỉnh điểm là khi Lê Hạ Anh từng chia sẻ một đoạn clip quay cùng Hứa Vĩ Văn, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Ngoại lệ của ai ạ”. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cư dân mạng lập tức đẩy thuyền nhiệt tình, cho rằng đây chẳng khác nào lời thừa nhận mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Dĩ nhiên, phía người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Hạ Anh nhép bài Anh Là Ngoại Lệ Của Em còn đăng caption như công khai mối quan hệ với đàn anh

Lê Hạ Anh không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình Việt. Cô ghi dấu ấn qua loạt vai diễn có chiều sâu, thường mang vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính. Nhan sắc của Hạ Anh cũng ngày càng xuất sắc, nhất là sau Mưa Đỏ, cô càng khiến khán giả choáng ngợp bởi sự sắc sảo, cuốn hút của mình. Sự nghiệp của nữ diễn viên phát triển đều đặn, cô chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng và dần khẳng định hình ảnh một nữ chính có thực lực, không ồn ào scandal.

Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh sở hữu vẻ ngoài phong độ, lịch lãm, được xem là hình mẫu nam thần hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Không chỉ ghi dấu ở điện ảnh, Hứa Vĩ Văn còn thành công ở mảng truyền hình và được đánh giá cao nhờ lối diễn tinh tế. Dù sự nghiệp ổn định, đời tư của nam diễn viên lại khá kín tiếng, càng khiến bất kỳ tin đồn tình cảm nào xoay quanh anh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.