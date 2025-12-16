Ngôi vương khó soán của 'Na Tra'

Variety đưa tin Zootopia 2 giành lại vị trí số 1 phòng vé tại Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 công chiếu.

Sau khi ra rạp vào ngày 26/11, bộ phim hoạt hình của Disney leo lên ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ, với hơn 100 triệu USD doanh thu mở màn.

Tuy nhiên, sang tuần thứ 2, tác phẩm toàn động vật này buộc phải nhường chỗ cho bộ phim kinh dị Five Nights at Freddy's 2 do Universal và Blumhouse sản xuất.

Zootopia 2 giúp phòng vé Hollywood khôi phục sau thời gian ảm đạm.

Theo Box Office Mojo , bước sang cuối tuần thứ 3 (12-14/12), Zootopia 2 giành lại thế cờ với 26,3 triệu USD kiếm được từ thị trường nội địa (giảm 39% so với tuần trước đó). Trong khi Five Nights at Freddy's 2 tụt xuống hạng 2, mang về 19.5 triệu USD (giảm mạnh 70%).

Vào ngày 12/12, Zootopia 2 vượt mốc một tỷ USD sau 17 ngày chiếu rạp, trở thành bộ phim gắn nhãn PG (dành cho mọi lứa tuổi, nhưng có một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, phụ huynh cần cân nhắc) đạt cột mốc này nhanh nhất.

Trong hai ngày tiếp theo, Zootopia 2 nâng doanh thu toàn cầu lên con số 1,13 tỷ USD, vượt qua doanh thu 1,03 tỷ USD của bản live-action Lilo & Stitch của cùng công ty để trở thành phim Hollywood ăn khách nhất năm 2025. Zootopia 2 đồng thời là phim hoạt hình có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử, vượt qua Zootopia (1,025 tỷ USD toàn cầu, 2016) và Moana 2 (1,06 tỷ USD, 2024).

Để có được thành tích ấn tượng trên, thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng. Zootopia 2 gây bão tại Trung Quốc, mang về 502 triệu USD và vẫn đang tăng. Sức hút này chỉ xếp sau Avengers: Endgame (2019, 632 triệu USD) trong danh sách các phim thuộc MPA (Hiệp hội Điện ảnh Mỹ) có doanh thu cao nhất tại thị trường tỷ dân này. Con số này đáng chú ý bởi khán giả Trung Quốc không còn mặn mà với phim Hollywood trong nhiều năm qua.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2025 vẫn thuộc về Na Tra 2: Ma đồng náo hải , với 2,15 tỷ USD doanh thu toàn cầu (thống kê của Box Office Mojo). Trong đó, số tiền kiếm được từ thị trường Trung Quốc chiếm đến 98%.

Chỉ còn hơn 15 ngày trước khi năm 2025 kết thúc, việc Zootopia 2 có thể soán ngôi Na Tra 2 khó xảy ra vì chênh lệch doanh thu quá lớn, trong khi số người xem ra rạp ngày càng giảm.

Na Tra 2 gần như chắc chắn là phim ăn khách nhất năm 2025.

Ngày 19/12, Disney tiếp tục tung ra "bom tấn" mới là Avatar: Fire and Ash do James Cameron đạo diễn. Xét việc các phần trước đều là hiện tượng cán mốc 2 tỷ USD, Avatar 3 có tiềm năng cạnh tranh với Na Tra 2 . Tuy nhiên, do thời điểm công chiếu, khả năng cao phần lớn doanh thu của siêu phẩm sử thi tính vào năm dương lịch tiếp theo.