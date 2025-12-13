Sao Vbiz đón “em bé rắn” trong năm 2025

Mai Ngọc

Từ khi mang thai, Mai Ngọc đã tạm dừng công việc dẫn chương trình tại đài truyền hình để tập trung dưỡng thai. Đến tháng 4/2025, nữ MC chính thức chào đón con đầu lòng ở tuổi 35.

Người đẹp từng chia sẻ: "Làm mẹ rồi mới thật sự hiểu mẹ mình, các chị, em, bạn bè xung quanh mình đã trải quả những gì, đã hy sinh nhiều thế nào. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn, tất cả thu bé lại chỉ bằng một em bé. Lúc sinh xong chính là lúc yếu mềm nhất, cần nhất sự trợ giúp từ chồng từ những người thân ở bên cạnh".

Từ khi lên chức, Mai Ngọc đều đặn cập nhật hình ảnh của nhóc tỳ trên mạng xã hội

Chồng thứ hai của Mai Ngọc là thiếu gia trong một gia đình có tiếng tại Bắc Giang, sở hữu chuỗi kinh doanh nhà hàng - tiệc cưới. Anh kém nữ MC 2 tuổi và khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trước khi về chung một nhà, Mai Ngọc thường đưa bạn trai tham gia các buổi tụ tập cùng hội bạn thân, dù không công khai nhiều trên truyền thông.

Mai Ngọc là gương mặt MC nổi bật của VTV, được khán giả yêu mến bởi lối dẫn chuyên nghiệp và hình ảnh chỉn chu. Tuy nhiên, hiện cô đã tạm dừng công việc tại đài để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm. Vào đầu tháng 12/2024, Mai Ngọc xác nhận đã có người mới, thực tế cô và ông xã đã đăng ký kết hôn từ cuối tháng 11. Đến cuối tháng 12/2024, cặp đôi tổ chức lễ cưới ấm cúng tại quê nhà chú rể.

Puka

Tháng 11/2024, Puka hạnh phúc công bố tin mang thai con đầu lòng đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần bị đồn đoán bầu bí vì thường xuyên diện trang phục che vòng hai nhưng cô chọn giữ im lặng.

Gin Tuấn Kiệt bày tỏ: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của 'mặt trời nhỏ' trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm”. Sau khi sinh con, Puka và Gin Tuấn Kiệt hiện vẫn giấu kín thông tin lẫn diện mạo của nhóc tỳ này.

Puka thông báo mang bầu con đầu lòng vào đầu tháng 11/2024

Thông tin liên quan tới con đầu lòng nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn đang vô cùng ít ỏi

H'Hen Niê

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê chào đón con đầu lòng với chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 9/2025. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ về hành trình sinh thường nhiều thử thách, ví cơn đau lúc vượt cạn “như gãy 8 xương sườn”.

Cô chia sẻ thêm: “Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con.

Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh. Cảm ơn bác Xuân và đội ngũ y bác sĩ và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương! Hen đang hạnh phúc vỡ òa”.

Sau khi sinh con đầu lòng, H'Hen Niê dành phần lớn thời gian chăm sóc bé, thi thoảng mới xuất hiện ở các sự kiện