Đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton chiếm trọn quan tâm: Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm
Tối 12/12/2025, “siêu sự kiện” cuối năm do Louis Vuitton tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Việt khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám từ ba “vũ trụ” điện ảnh - âm nhạc - thời trang và phong cách sống cùng hội tụ.
Không chỉ là một buổi tiệc cuối năm thông thường, đây thực sự là một "đại hội ngôi sao", nơi những khoảnh khắc thời trang và màn xuất hiện của các nghệ sĩ tạo nên bức tranh giải trí đầy màu sắc, khiến mạng xã hội bùng nổ suốt nhiều giờ liền.
Ngay từ sớm, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt gương mặt nam thần của Vbiz đồng loạt xuất hiện. HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách, nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm, chỉn chu và cuốn hút. Sự xuất hiện của họ khiến truyền thông và công chúng chú ý, tạo nên cuộc "đổ bộ" của những visual hàng đầu showbiz Việt trong cùng một không gian.
Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến netizen không khỏi thích thú.
Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.
Bên cạnh yếu tố giải trí, sự kiện còn thể hiện rõ chiến lược của Louis Vuitton trong việc kết nối với nghệ sĩ Việt Nam. Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, thương hiệu còn tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn. Điều này phản ánh xu hướng trẻ hóa trong cách tiếp cận nghệ sĩ, đồng thời cho thấy sự nhạy bén của thương hiệu trong việc nắm bắt thị hiếu của thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trong thị trường thời trang xa xỉ.
Sự kiện cuối năm của Louis Vuitton không chỉ là nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa của ba vũ trụ âm nhạc, điện ảnh và thời trang - phong cách sống trong đời sống giải trí Việt Nam. Đây là xu hướng đang ngày càng rõ nét: nghệ sĩ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn trở thành biểu tượng phong cách sống, đại diện cho những giá trị thẩm mỹ mới.
Với sự đầu tư chỉn chu, danh sách khách mời ấn tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ, Year-End Holiday Party by Louis Vuitton đã khép lại năm 2025 bằng một dấu ấn khó quên. Sự kiện không chỉ làm hài lòng giới mộ điệu thời trang mà còn mở ra kỳ vọng cho năm 2026 - một năm hứa hẹn sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa của nghệ sĩ Việt trên bản đồ giải trí và thời trang quốc tế.