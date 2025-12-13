Đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton chiếm trọn quan tâm: Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm

Không chỉ là một buổi tiệc cuối năm thông thường, đây thực sự là một "đại hội ngôi sao", nơi những khoảnh khắc thời trang và màn xuất hiện của các nghệ sĩ tạo nên bức tranh giải trí đầy màu sắc, khiến mạng xã hội bùng nổ suốt nhiều giờ liền.

Ngay từ sớm, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt gương mặt nam thần của Vbiz đồng loạt xuất hiện. HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách, nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm, chỉn chu và cuốn hút. Sự xuất hiện của họ khiến truyền thông và công chúng chú ý, tạo nên cuộc "đổ bộ" của những visual hàng đầu showbiz Việt trong cùng một không gian.

HIEUTHUHAI tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện nay. Với phong thái tự tin, nụ cười đặc trưng và gu thời trang ngày càng trưởng thành, nam rapper trở thành tâm điểm của nhiều ống kính. Anh khoác lên người set đồ trong BST Pre-Spring 2026 mới nhất của LV - áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans với phần gấu quần tạo điểm nhấn, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng thời thượng.

"Anh Trai" Isaac trẻ trung với set đồ denim on denim, khoe nhan sắc bất chấp thời gian.

"Thị đế" Liên Bỉnh Phát xuất hiện với vẻ điềm đạm, phong trần, thu hút sự chú ý bởi thần thái điện ảnh đặc trưng.

"Anh Trai" Thiên Minh nổi bật trong set đồ đơn giản nhưng sang trọng.

Tăng Duy Tân mang đến thảm đen của sự kiện một hình ảnh cực "ngầu", cực "sang", đúng với tinh thần phóng khoáng, trẻ trung anh vẫn đang theo đuổi.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nicky có mặt trong đêm tiệc cuối năm của nhà mốt Louis Vuitton. Nam ca sĩ gây ấn tượng với cách phối đồ thanh lịch, trẻ trung.

Lựa chọn hai item basic là áo khoác da và quần jeans nhưng Song Luân vẫn khiến tổng thể set đồ nổi bật nhờ thần thái cuốn hút.

Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến netizen không khỏi thích thú.

Diện một set đồ đen thanh lịch, Tóc Tiên tạo điểm nhấn bằng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh.

Bích Phương hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Giọng ca Nâng chén tiêu sầu chinh phục mọi ánh nhìn với set đồ thanh lịch cùng lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính.

MIN cực nổi bật với mái tóc cam rực rỡ. Nữ ca sĩ chọn chiếc đầm tweet phối cùng túi đen nền nã.

Một Orange rất ngọt ngào và nữ tính trong sự kiện tối nay.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh xuất hiện với phong cách sang trọng, thanh lịch quen thuộc.

Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.

"Cô Em Trendy" Khánh Linh xuất hiện ngọt ngào như một nàng công chúa với mẫu đầm đen quyến rũ.

Người mẫu Tuyết Lan và thần thái "high-fashion" không gì có thể lấn át trên thảm đen siêu sự kiện.

Dahan Phương Oanh - chân dài đắt giá bậc nhất của làng mẫu Việt trên sàn diễn thời trang quốc tế gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng set đồ độc đáo của LV.

Quỳnh Anh Shyn và phong cách nổi bật, độc đáo thường thấy.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh là chân dài hiện đang được các nhà mốt quốc tế săn đón. Cô chọn một mẫu đầm sống động nhằm tôn lên vẻ đẹp Á Đông của mình.

Bên cạnh yếu tố giải trí, sự kiện còn thể hiện rõ chiến lược của Louis Vuitton trong việc kết nối với nghệ sĩ Việt Nam. Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, thương hiệu còn tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn. Điều này phản ánh xu hướng trẻ hóa trong cách tiếp cận nghệ sĩ, đồng thời cho thấy sự nhạy bén của thương hiệu trong việc nắm bắt thị hiếu của thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trong thị trường thời trang xa xỉ.

Steven Nguyễn sau thành công của Mưa Đỏ, tiếp tục khẳng định hình ảnh nam thần thế hệ mới với phong cách mạnh mẽ, nam tính.

Juky San gây ấn tượng với mái tóc ngắn và set đồ "all black" cực thần thái.

Han Sara nữ tính trong một set đồ mang đậm dấu ấn của thương hiệu LV.

Mỹ Mỹ được đánh giá rất cao với thần thái "chuẩn fashion"này.

"Em xinh" LAMOON và nhan sắc rạng rỡ trong set đồ gợi nhớ không khí lễ hội cuối năm.

Sự kiện cuối năm của Louis Vuitton không chỉ là nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa của ba vũ trụ âm nhạc, điện ảnh và thời trang - phong cách sống trong đời sống giải trí Việt Nam. Đây là xu hướng đang ngày càng rõ nét: nghệ sĩ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn trở thành biểu tượng phong cách sống, đại diện cho những giá trị thẩm mỹ mới.

Với sự đầu tư chỉn chu, danh sách khách mời ấn tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ, Year-End Holiday Party by Louis Vuitton đã khép lại năm 2025 bằng một dấu ấn khó quên. Sự kiện không chỉ làm hài lòng giới mộ điệu thời trang mà còn mở ra kỳ vọng cho năm 2026 - một năm hứa hẹn sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa của nghệ sĩ Việt trên bản đồ giải trí và thời trang quốc tế.